ГОРНЯК22 02.09.2021
Барнаул

Алтапресс: «В связи с деятельным раскаянием»: суд простил бизнесменам откаты алтайскому министру здравоохранения

Горняк22
2 часа Ago

Суд Горно-Алтайска закрыл уголовные дела глав компаний-поставщиков медоборудования из Барнаула, которые обвинялись в даче взяток министру здравоохранения республики Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову. Об этом сообщил «Коммерсант».

Взятка министра здравоохранения Республики Алтай. altai.sledcom.ru

Чиновники получали откаты от поставщиков за заключение контрактов на закупки медизделий, в том числе для борьбы с COVID-19. Один из предпринимателей передал 2,7 млн рублей, вторая — 240 тыс. рублей и бутылку пятилетнего коньяка «Старейшина».

По ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) первому грозило от восьми до 15 лет лишения свободы, второй по ч. 4 ст. 291 (дача взятки в крупном размере) — от семи до 12 лет заключения.

Дела в отношении предпринимателей были прекращены с формулировкой «в связи с деятельным раскаянием», пишет издание.

Согласно уголовному кодексу, взяткодатель освобождается от ответственности, если он оказывал активное содействие в раскрытии дела, либо в отношении него имело место вымогательство взятки, или после совершения преступления он добровольно сообщил о нем в правоохранительные органы.

Министр здравоохранения Республики Алтай в суде.1 Министр здравоохранения Республики Алтай в суде. altai.sledcom.ru

Какое их этих условий стало основанием для закрытия дел, пока не известно.

Расследование в отношении экс-министра, его помощника и еще нескольких поставщиков продолжается.

Как уже писал altapress.ru, тайник с миллионами рублей обнаружили в туалете задержанного министра Коваленко.

Алтапресс

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