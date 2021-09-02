ГОРНЯК22 02.09.2021
Барнаул

Алтапресс: Таиланд открывает границы. Когда появятся путевки, и куда сейчас можно вылететь из Барнаула и других городов

Горняк22
2 часа Ago

С 1 октября Таиланд откроет въезд для россиян, которые вакцинировались «Спутником V» не менее чем за 14 дней до поездки. Им не придется соблюдать двухнедельный карантин, который сейчас действует при въезде.

Таиланд. архив компании "Авиафлот"

Запускать туристов власти начали по программам «Пхукетская песочница» и «Самуй плюс». Иностранцы с прививкой после проведенных семи дней на Пхукете смогут выезжать на острова Самуй, Пханган, Ко Тао и на курорты провинции Краби.

Как отметило Консульство РФ в Таиланде, для прибытия в страну нужно оформить разрешение на въезд Certificate of Entry в посольстве. Также нужно сдать четыре ПЦР-теста, установить мобильное приложение для отслеживания местоположения и купить медицинскую страховку.

При этом оперштаб РФ еще не включил государство в перечень разрешенных направлений для посещений российскими туристами. Прямое транспортное сообщение между государствами прервано. Грузопассажирские рейсы Москва-Бангкок, пересекающие Афганистан, приостановлены. Сейчас до Пхукета можно добраться только стыковочными рейсами.

В барнаульских турфирмах предложений отправиться в Таиланд еще нет — туроператоры пока не запустили продаж по этому направлению.

Александра Томашевич1 Александра Томашевич из личного архива

«Говорить: „все отлично!“ — еще рано. Это двери, которые должны открываться в обе стороны. Может произойти ситуация, как с Черногорией, где нас готовы принимать, но оперштаб не рекомендует выезд туда.

Если прямое авиасообщение наладится, оно может начаться сначала только с Москвы. И пока до нас „дойдет“, уже закончится сезон», — признается вице-президент АРАТа и директор «СК-тур» Александра Томашевич.

Она прогнозирует, что путевки в Таиланд появятся не раньше октября. И добавляет, что и таким обстоятельствам все рады — в турфирмах и не надеялись, что направление откроется в этом году.

Турция.2 Турция. СС0

Куда можно еще отправиться

Турция

«Как бы мы ни говорили, что с Турцией „все понятно“, она еще долгое время будет оставаться основным летним направлением. Это понятное, прогнозируемое, соответствующее всем нашим ожиданиям путешествие и т. д. — здесь много плюсов, которыми никакое другое направление похвастаться не может», — говорит Томашевич.

Египет

24 сентября из Барнаула вылетает первый чартерный рейс в Хургаду. Полетная программа будет производится каждые 10 дней. Стоимость тура «все включено» с 10 ночами в четырехзвездочной гостиницей стартует от 55 тыс. рублей на человека.

Турфирмы ожидают, что из Барнаула запустятся чартеры и в Шарм-эль-Шейх.

Египет.3 Египет. CC0

Доминиканская республика

С 5 октября запускается чартерные полеты из Новосибирска. Александра Томашевич признается, что их давно не было. Стоимость тура «все включено» с 10 ночами в четырехзвездочной гостиницей стартует от 85 тыс. рублей на человека.

Также из Новосибирска вылетают рейсы в ОАЭ и Кипр. А любители Кубы, Мексики и Венесуэлы могут добраться до Латинской Америки из Москвы.

Алтапресс

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