Алтапресс: Как накалялась сталь. Почему благие намерения жительницы Барнаула сделали ее врагом дома

В редакцию altapress.ru обратилась жительница дома на ул. Островского, 21. Женщина пожаловалась на недобросовестность подрядной организации и управляющей компании. Предмет спора — желоба для водостока, которые, по мнению собеседницы, были сделаны «тяп-ляп» и могли привести к травмам проходящих мимо людей. Прибыв на место, мы очутились в центре настоящего скандала, по сравнению с которым желоба вместе с трубами и постоянно разоряющейся «управляшкой» отошли на второй план.

Водосточная труба дома на ул. Островского, 21. Анна Зайкова.

Блюз водосточных труб

Больше года назад — в апреле 2020-го — в доме на ул. Островского, 21 почти за 9 млн рублей полностью переделали крышу. Многоэтажка попала в федеральную программу по капитальному ремонту. В качестве подрядной организации выбрали компанию «Трио».

По словам жильцов и председателя Совета дома, работа была выполнена хорошо. Лишь раз возникли трудности — на трубах внутренних коммуникаций начал скапливаться конденсат. Крыша была на гарантии (она составляет 5 лет со дня приемки), подрядчик быстро и без вопросов устранил недочет.

Изначально в проект заложили водосточные трубы, доходящие до отмосток здания. Но опыт показал, что такие конструкции быстро приходят в негодность — пешеходы нередко сбивают нижние части раструбов. В проект внесли изменения и сделали водостоки короче.

Из-за этого возникла небольшая проблема — потоки воды отправлялись прямиком к фундаменту, и через трещины могли попасть в подвал и затопить его, что никак не способствовало долгой жизни строения и коммуникаций.

Жилой дом на ул. Островского, 21. Анна Зайкова.

«У меня сложились хорошие отношения с прорабом подрядной организации. Я попросил, чтобы нам поставили временные желоба, пока мы не решим с управляющей компанией вопрос с отмостками вокруг дома. Мне пошли навстречу. Какое-то время желоба действительно спасали», — рассказал председатель Совета дома Эльдар Хакимов.

Активность на грани

Галина Савотина показывает недочеты водосточной системы. Анна Зайкова.

Желоба «спасали», но не от гнева жильцов, а точнее одного жильца — местной активистки Галины Савотиной, снискавшей у соседей скандальную славу. Именно она обратилась в altapress.ru с просьбой о помощи.

Галину не устроило решение вопроса, предложенного Хакимовым. Во время экскурсии вокруг дома она показывала на бетонные и валяющиеся рядом пластиковые желоба как на пример безалаберного отношения к делу.

«Видите, они сделать-то сделали… Когда бригада работала, я попросила: давайте аккуратно, так, чтобы люди могли спокойно пройти и не запнуться. Ну, установили вот так, а у пятого подъезда еще и мешки бросили. А с другой стороны дома желоба вообще не поставили, сказали, что им на это не указали», — сокрушается пожилая женщина.

Водосточная труба дома на ул. Островского, 21. Анна Зайкова.

Она показывала на установленные в раствор бетонные желоба и все повторяла: «Как здесь проходить, разве можно все так оставлять?»

При этом Галина утверждала, что вопрос нужно задавать Региональному оператору. Но РО «Фонд капитального ремонта МКД» выполнил свою работу еще в апреле 2020-го, акт приемки было подписан председателем Совета дома, и больше года значительных претензий к работе подрядной организации не возникало.

Чьи лавры

Водосточная труба дома, расположенного на ул. Островского, 21. Анна Зайкова.

Конструкции же, действительно, значительно возвышаются над поверхностью и, вероятно, могут стать причиной травмы. Но, как объяснил председатель, в скором времени отмостки будут заасфальтированы и проблема сойдет на нет.

Сам факт появления каналов для отведения воды, льющейся с крыши в палисадник, Галина Савотина приписывает исключительно своей настойчивости, ведь именно она указала на недочет депутату гордумы Александру Лисицыну. По стечению обстоятельств, именно после его встречи с жильцами и произошли перемены.

У председателя Совета дома другая версия событий. Зная о проблеме, он обратился в управляющую компанию «Фаворит». На тот момент она находилась в процессе банкротства. Нужно было дождаться смены юрлица и заключения нового договора с «управляшкой» (подробнее об этом чуть ниже).

Жилой дом на ул. Островского, 21. Анна Зайкова.

Все формальности были улажены до начала августа. После этого вокруг дома под водосточными трубами появились бетонные каналы.

Эта же версия подтвердилась после обращения в приемную депутата Александра Лисицына. Там отметили, что действительно хорошо знают Галину Савотину. Она постоянно на связи с помощниками депутата. На встрече с барнаульцами, среди которых были и жители дома на ул. Островского, женщина пожаловалась на недоделки.

Помощники политика все зафиксировали и проверили информацию. Выяснилось, что ничего «криминального» нет, работы по установке бетонных желобов и асфальтированию отмостков на тот момент уже были запланированы и согласованы с управляющей компанией действующим председателем.

Галина Сиротина и Эльдар Хакимов. Анна Зайкова.

«Как только я приступаю к какому-то делу, она тут как тут: постоянно вставляет палки в колеса и не дает работать. Вот и в этот раз, не успели мы с соседями собрать деньги на бетонные желоба, она уже начала везде жаловаться и писать обращения. Сил уже ни у кого нет. Она срывает все собрания и постоянно скандалит. Она как будто враг дома, не иначе», — с горечью рассказал председатель.

Что касается управляющей компании «Фаворит», то, по словам жильцов дома на ул. Островского, 21, с ней постоянно происходят метаморфозы. Весной текущего года она обанкротилась и перестала существовать под прежним названием. Вместо нее, но с тем же руководящим составом и адресом, появилась управляющая компания «Жилфонд». Информация об этом указана в выписках ЕГРЮЛ. Как отмечают сами жильцы многоэтажки, ничего не изменилось.

Жалоба на жалобе

Конфликт жильцов дома, расположенного на ул. Островского, 21. Анна Зайкова.

Как отметили соседи Галины Савотиной, женщина пишет жалобы без остановки, стоит только председателю приняться за новое дело. Ее хорошо знают в жилинспекции, районной администрации, полиции, в пункте участкового и т. д.

По их словам она уже «выжила» двух предыдущих председателей, избранных жильцами согласно всем требованиям законодательства в сфере ЖКХ.

«Я давно ставлю вопросы о благоустройстве дома, но люди у нас пассивные, они не хотят ничего делать. Но мы же здесь живем. Нельзя быть настолько равнодушными», — замечает Галина Савотина.

Галина Сиротина. Анна Зайкова.

Жильцы дома парируют. Они не считают себя безучастными. Наоборот, люди принимают в жизни дома самое активное участие. Они отмечают, что им надоели вмешательства Галины, которая на тех же собраниях никому не дает высказать свое мнение.

«Вот что она ходит и везде жалуется? Здесь рабочие не успевают что-то сделать, а она уже бежит куда-то что-то писать. Нам это надоело», — не сдерживая эмоции подчеркнул сосед Галины.

Подъезд дома, расположенного на ул. Островского, 21. Анна Зайкова.

Он добавил, что женщина даже попыталась выгнать сварщиков, которые ремонтировали решетки перил лестничных пролетов в подъездах.

«Она маску выхватывала у рабочего. Пока ей не сказали про маленьких детей на пятом этаже, мол, если хоть один вывалится в дыру, то она первая пойдет в тюрьму. До нее только после этого дошло, что она не права», — рассказал один из жильцов дома.

Точка кипения

Конфликт жильцов дома, расположенного на ул. Островского, 21. Анна Зайкова.

Мы воочию убедились, что страсти в доме на ул. Островского, 21 накалены до предела. При виде Савотиной и фотокорреспондента altapress.ru у одного из подъездов, разразился настоящий скандал. Людей возмутило, что активистка снова начала наступление на пустом месте. При этом, они отметили, что работы, уже проведенные в доме, их устраивают. Они готовы смириться с временными неудобствами и немного подождать завершения запланированного благоустройства.

Жилой дом на ул. Островского, 21. Анна Зайкова.

Соседи активистки рассказали, что на протяжении многих лет домом никто толком не занимался, и он попросту разваливался. При действующем председателе начались перемены: заменили краны на трубах внутридомовых коммуникаций, отремонтировали подъезды, реконструировали крышу и т. д.

Савотина же утверждает, что действующий председатель — самозванец. И ранее именно она на протяжении многих лет возглавляла Совет дома. Но как бы то ни было, обсуждение почти любого коммунального вопроса не обходится без скандала и бесконечных жалоб во все инстанции со стороны Савотиной.

Вместо заключения

Что касается самого дома, то на все претензии Галины Савотиной Эльдар Хакимов дал вполне исчерпывающие ответы.

Жилой дом на ул. Островского, 21. Анна Зайкова.

Женщина показала, что с крыши льется вода. Вероятно, засорилась водосточная труба. Старший по дому пояснил, что знает о проблеме. В ближайших планах вызвать «вышку», чтобы прочистить водостоки. На данный момент идет поиск финансирования, ведь дело это не дешевое — от 2-х ло 2,5 тыс. рублей за час. А на работу может понадобиться не менее трех часов.

При этом Хакимов заметил, что причиной засора могут быть березы, растущие рядом. Он попытался добиться, чтобы их спилили, но безуспешно.

«Вот Галина сама взялась бы за это дело, а то мешать только и может. Что же она не добьется спила этих берез», — негодует председатель.

Подъезд дома, расположенного на ул. Островского, 21. Анна Зайкова. Подъезд дома, расположенного на ул. Островского, 21. Анна Зайкова. Подъезд дома, расположенного на ул. Островского, 21. Анна Зайкова.

Далее Савотина показала на недобросовестно сделанный ремонт в подъездах. На эту претензию председатель тоже ответил без заминки. Он пояснил, что ремонт был текущий, а не капитальный и не предполагал масштабных работ. Но это, все же, лучше, чем ничего.

«Я же стараюсь на благо дома и хоть что-то для этого делаю. Вот, полтора года выбивал нам капитальный ремонт крыши. Ее сделали за четыре месяца. И мы как раз успели до пандемии. После этого постоянно проверял, все ли в порядке, не капает ли вода. Теперь вот отмостки… Полагаю, что такие неугомонные жильцы, как Галина, есть в каждом доме», — устало сказал Эльдар Хакимов.

Дом на ул. Островского, 21. Анна Зайкова.

Галина Савотина полагает, что делает все во благо. Она искренне удивляется, почему ее никто не понимает, ведь она действует в интересах всех жильцов, но поддерживает ее только пожилая подруга Соня.

Алтапресс