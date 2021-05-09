ГОРНЯК22 09.05.2021
Барнаул

Алтапресс: В преддверие Дня Победы барнаульских ветеранов поздравили выездные концертные бригады

Горняк22
9 часов Ago

В краевой столице организовали уличные концерты у домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны. Участников ВОВ поздравили три выездные «Фронтовые бригады», в которые вошли известные барнаульские исполнители и служащие военно-космических войск, сообщает пресс-служба мэрии.

Барнаульских ветеранов поздравили с Днем Победы выездные концертные бригады. Сайт администрации Барнаула.

Концерты были даны по 15 адресам: на площади Адмирала Кузнецова, в сквере на пересечении улиц Взлетной и Сергея Ускова, на площадке у фонтана по ул. Панфиловцев, 22 и во дворах нескольких многоэтажек

Артисты исполнили для ветеранов и других жителей города песни военных лет.

Одним из тех, кого «Фронтовая бригада» поздравила с большим праздником, стал Андрей Савельевич Морозов. В этом году, 10 мая, ему исполнится 95 лет.

Андрей Савельевич служил в I стрелковой роте, награжден орденом Отечественной Войны II степени, медалью «За победу над Японией».

Фронтовик встретил артистов у входа в подъезд, где и посмотрел весь концерт. Вместе с исполнителями Андрея Савельевича с наступающим праздником поздравляли его соседи и просто прохожие.

Алтапресс

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