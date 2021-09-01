ГОРНЯК22 01.09.2021
Барнаул

Алтапресс: Шесть машин собрались в ДТП в центре Барнаула, одна перевернулась

Горняк22
11 часов Ago

Сегодня, 31 августа, в 19:10 на пр. Ленина, 11 произошло ДТП — столкновение транспортных средств, автомобиля «Тойота РАФ 4» и ВАЗ 2109, сообщает УГИБДД по Алтайскому краю.

ДТП на Ленина. vk.com/barneos22.

После столкновения автомобиль ВАЗ опрокинулся на крышу. В результате ДТП пострадавших нет. По словам очевидцев в паблике Barnaul22, в ДТП всего в ДТП участвовали шесть автомобилей.

Сотрудники ГИБДД обращаются к водителям с убедительной просьбой строго соблюдать Правила дорожного движения, а именно скоростной режим, требования сигналов светофора и дорожных знаков.

Алтапресс

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