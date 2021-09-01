Алтапресс: Тариф выше — терпение ниже. Жители Алайского края готовятся к суду с коммунальщиком, закупавшим уголь у самого себя

Общественники из алтайского города Горняк, который прославился декабрьской платежкой за отопление — 13 тыс. рублей и почти самыми высокими тарифами на тепло, намерены в суде добиваться возврата переплаты. Судиться они пойдут потому, что их многочисленные жалобы, включая обращения Путину, не имели значимого для них результата. А понимания, что будет с тарифами в будущем, у них нет.

Горняк. http://altkprf.ru/

С чего все началось?

Центр Локтевского района Горняк — № 2 по тарифу на отопление в крае: с 1 января — 3388 рублей за гигакалорию, выше только в Ребрихе. А вот по размеру зарплат и безработице район далеко не в первых рядах — здесь у него не сильно почетные 28-е и 53-е места.

В аккурат перед Новым годом, получив декабрьские квитанции, жители обратились к президенту Владимиру Путину — их видео тут же разошлось по соцсетям. Люди говорили, что тарифы чрезмерные, что при пенсии в 9 тыс. с них требуют за коммуналку 6 тысяч, а порой и больше — чек только за отопление доходил до 13 тыс. И терпеть это невозможно.

Внимания к ситуации было вроде много — и круглые столы провели, и прокуратура вмешалась, и ФАС, и краевые депутаты. Жителям разъяснили, на какие бюджетные субсидии и компенсации они могут рассчитывать. Но снижения тарифов им никто не пообещал — хотя, похоже, именно этого ожидали люди.

Приехали к нам два депутата краевого законодательного собрания. С главой посоветовались. Уехали и сказали: пролонгируйте свои долги, а летом потихоньку и рассчитывайтесь, — объясняет altapress.ru депутат райсовета Павел Митрофанов.

Горняк. Котельная дымит. Горняк онлайн.

Что обнаружено странного?

Коммунальные тарифы, как известно, утверждает государство. Установки губернатора на этот счет тоже известны: тарифы должны быть такими, чтобы коммунальщики не разорялись (безубыточными), а людям, которые не могут платить на ЖКХ, надо возмещать часть затрат из бюджета.

Но активисты Горняка все же захотели разобраться: почему именно в их городе один и самых высоких тарифов в крае? Они сразу обратили внимание на закупки угля: их теплоснабжающее предприятие «Тепловые системы» покупало его у «Локтевской теплоснабжающей компании» (ЛТК), а у обоих юрлиц на тот момент был один учредитель — Сергей Карбышев (какой-то период он был и директором обоих).

По протоколам аукционов, опубликованным на сайте zakupki.gov.ru, видно, как это было организовано. В 2019 и 2020 годах председателем закупочной комиссии «Тепловых систем» был все тот же Сергей Карбышев. В 2019-м решение о выборе поставщика он принимал вместе с Ириной Карбышевой и Ольгой Митрофановой.

Уголь. Pixabay.com

К каким выводам пришли антимонопольщики?

Активисты Горняка восприняли такие угольные операции с понятным подозрением — уж больно много вопросов возникало. Например, соответствовало ли качество угля той цене, что заложили в тариф (в 2020 году — 2328 рублей за тонну)?

И нет ли закономерности, что поставщик угля ЛТК — прибыльная компания, а «Тепловые системы» из-за убытков оказались в шаге от банкротства (а сейчас проходят финансовое оздоровление)? Правда, ответа на них они не нашли.

Тем временем закупками заинтересовалась прокуратура, а затем и краевое УФАС. Антимонопольщики подтвердили, что два договора на поставку угля предприятие «Тепловые системы» заключило, когда за обоими предприятиями стоял Сергей Карбышев (решение УФАС от 12 мая есть в редакции).

Выводы УФАС однозначные: действия коммунального предприятия нарушили закон «О конкуренции» (пункт 4 части 1 статьи 17). А вот предписание выдавать «Тепловым системам» не стали: сочли не целесообразным, так как угольные договора находятся на исполнении.

Уголь в Камне-на-Оби. Altairegion22.ru

Что отвечают коммунальщики?

Ответ УФАС приводит любопытную «объяснительную» теплоснабжающего предприятия. Ее автор сообщает, почему «близкородственная» фирма была допущена к аукциону.

По его словам, в компетенцию закупочной комиссии не входит «осуществление запрета» на участие в аукционе, поскольку (здесь процитируем) «действие по участию в закупке характеризуется фактом подачи заявки на участие в закупке». То есть — если мы их правильно поняли — комиссия не может запретить подать заявку.

Кроме того, поясняет автор, «у закупочной комиссии нет технической возможности блокировать участие таких лиц» в аукционе и проверять соответствие их требованиям. Напомним, председателем комиссии в 2019 и 2020 годах был сам Карбышев. То есть сам себе он запретить участвовать в аукционе не мог — видно, рука не поднялась.

Кстати, сегодня «Тепловые системы» уже без проблем со стороны прокуратуры и ФАС могут закупать уголь у ЛТК: в 2020 году у предприятия сменился директор, в 2021-м еще и учредитель.

Капремонт теплотрасс в Горняке идет за бюджетные средства, 2021 год. Рубежка. рф

Почему возражают общественники?

Так или иначе, Татьяна Цуканова, активист из Горняка, коммунист и инициатор суда с коммунальщиком, полагает: сам факт выявления нарушения — основание считать, что они за отопление переплачивают и тариф завышенный. Но не единственное.

Высокий тариф на отопление жителям Горняка не раз объясняли объективными причинами (см., например, сообщение районного прокурора). Связано это было, в частности, с обычной в муниципалитетах историей: от центрального отопления отключились потребители, отапливаемая площадь сократилась, выручка упала — вот и приходится повышать.

Активисты Горняка, однако, сами подсчитали площади, которые отапливает предприятие. И выяснили: они не сократились, а приросли.

«У нас ввели два магазина «Ассорти вкуса» и магазин «Светофор», — приводит пример Павел Митрофанов, депутат районного совета.

Популярный в Горняке магазин «Ассорти вкуса». @gornyakonline

Более того, в этом году в Горняке за бюджетный счет (а не за деньги коммунальщика) капитально ремонтируют и меняют теплотрассы, проходящие по 14 улицам — всего 8,3 километра. В масштабах города это — большой проект на 61 млн рублей из бюджета. Новые трубы хорошо изолированы, что должно сильно сократить потери, после завершения работ их возьмет на баланс предприятие «Тепловые системы».

Со своей стороны, коммунальщик переложил в 2020 году 280 метров на одной улице, затратив 1,3 млн, в текущем пообещал переложить еще 300 метров, сообщал его директор районной газете «К новым рубежам».

И собеседники altapress.ru не понимают, какие затраты заложили в тариф, если основные инвестиции в теплосетевое хозяйство взял на себя бюджет? «До этого у нас построили за счет бюджета котельную», — добавляют они. Исковые требования активисты пока не сформулировали.

Управление по тарифам. Altapress.ru

Какие объяснения дают в управлении по тарифам

Тарифное ведомство дало пояснения, почему в тарифы включили именно такой полезный отпуск тепловой энергии (ответ есть в редакции).

Это сделано в соответствии со схемой теплоснабжения на 2020 год — в ней перечислены все жилые и нежилые здания и указано, сколько им отпускалось тепловой энергии за три года.

Само управление по тарифам не вправе актуализировать схему. Делать это надо ежегодно, но это — обязанность местного самоуправления, которое обязано организовать сбор замечаний и предложений, провести публичные слушания.

Жители Горняка вправе предложить включить в нее новые объекты, введенные в 2018 -2020 годах.

Квитанция ЖКХ. Altapress.ru

По каким тарифам платят райцентры края за тепловую энергию

(с 1 июля, за 1 гигакалорию, округленно — без копеек)

Ребриха — 4030 рублей Горняк — 3388 рублей Тогул — 3246 рублей Змеиногорск — 3220 рублей Чарышское — 3138 рублей Поспелиха — 3000−3073 ( разные поставщики) Завьялово — 2936 рублей Ельцовка — 2883 рублей Курья — 2775 рублей Алейск — 2655 рублей Советское — 2641 рублей Павловск — 2531 рубль.

Алтапресс