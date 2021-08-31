Алтапресс: Осенняя прохлада накроет Алтайский край в последний день лета
Небольшие осадки и прохладу прогнозируют синоптики в Алтайском крае в последний день лета, 31 августа.
Пробки. Автомобили в Барнауле. Михаил Хаустов
«Местами в предгорьях небольшой дождь. В утренние часы местами туман», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры в регионе составят +16…+21 градус. Ветер северный, 3−8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров.
В Барнауле будет преимущественно без осадков, столбики термометров покажут +18…+20 градусов. Ветер северный, 3−8 метров в секунду.
Ранее стало известно, какая погода установится в Алтайском крае в День знаний, 1 сентября.