Алтапресс: Осенняя прохлада накроет Алтайский край в последний день лета

Небольшие осадки и прохладу прогнозируют синоптики в Алтайском крае в последний день лета, 31 августа.

Пробки. Автомобили в Барнауле. Михаил Хаустов

«Местами в предгорьях небольшой дождь. В утренние часы местами туман», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры в регионе составят +16…+21 градус. Ветер северный, 3−8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров.

В Барнауле будет преимущественно без осадков, столбики термометров покажут +18…+20 градусов. Ветер северный, 3−8 метров в секунду.

Ранее стало известно, какая погода установится в Алтайском крае в День знаний, 1 сентября.

Алтапресс