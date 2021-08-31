Алтапресс: В Барнауле за 21 млн рублей продают огромную квартиру с сауной и зоной для барбекю

Элитная недвижимость находится в центре краевой столице, на ул. Интернациональная, 95. Она занимает два этажа элитного семиэтажного дома. Ее общая площадь составляет 254 кв. м, а цена за «жилой квадрат» составила 82,7 тыс. рублей.

Квартира в доме на ул. Интернациональной, 95. Авито, "Барнеаполь".

Двухуровневая квартира интересно спланирована. На двух этажах за 21 млн рублей удачно разместились просторные комнаты, холлы, большая гостиная, вместительная кухня-столовая, спальни. Две совмещенные ванные комнаты.

Дизайн интерьеров пятикомнатных хором сложно отнести к какому-то конкретному стилю. Скорее, это эклектика, впитавшая в себя неоклассику, элементы романтизма с капелькой лофта на лоджии.

На втором этаже хозяева оборудовали зону отдыха, где расположились сауна и барбекю.

«Дом находится под охраной и видеонаблюдением, что обеспечит Вам тишину, спокойствие и сохранность круглосуточно», — говорится в объявлении на сайте «Циан».

В шаговой доступности есть все атрибуты центра столицы — торговые центры, кинотеатры, музеи, вузы, школы, детские сады.

«Вы приобретаете больше чем квартиру. Это комплекс преимуществ», — указал под занавес продавец.

Кстати, квартира уже выставлялась на продажу. Несмотря на большой рост цен на жилую недвижимость, стоимость данного представителя элитного сектора наоборот, упала в цене. Пять лет назад за «жилые квадраты» просили на 1 млн больше. Цена квартиры составляла не 22 млн рублей.

Алтапресс