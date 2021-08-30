Алтапресс: К алтайский орнитологам вновь попала «жертва доброты»

В руки орнитологов попал хищник — хохлатый осоед, который был выращен в «домашних» условиях, сообщает «Ноев ковчег». Неизвестно, сможет ли птица жить в неволе.

Хохлатый осоед. Сообщество "Помощь диким животным, Барнаул".

Этот осоед совсем не боится человека — это поведение может быстро привести птицу к гибели в дикой природе.

«Птицу еще нелетным птенцом „подобрали“ в лесу, а теперь она стала обузой», — пишут в группе общественной организации.

В августе волонтеры сообщали о другой когда-то подобранной птице — сером журавле. Помимо бесстрашия перед человеком была другая проблема — особь была слишком мала для своего возраста. Возможно, дело в несбалансированном питании.

Алтапресс