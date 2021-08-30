ГОРНЯК22 30.08.2021
Барнаул

Алтапресс: Крупный алтайский зернотрейдер восстановил простоявший несколько лет элеватор

Горняк22
12 часов Ago

В сентябре 2021 года Ребрихинский элеватор сможет принимать зерно. Об этом сообщают в компании «Сиболеум» (входит в экспортный союз SEUS), принявшей объект на условиях аренды. До этого момента складские помещения стояли без дела больше трех лет.

Зерно. Анна Зайкова

Плановые показатели по объемам хранения на Ребрихинском элеваторе составляют 70 тыс. тонн. Для выхода на эти мощности нужно полностью отремонтировать все складские комплексы и возобновить подработку продукции.

В компании «Сиболеум» отмечают: за короткий срок удалось наладить основные рабочие процессы элеваторного комплекса.

На сегодняшний день полностью отремонтированы шесть складов для приемки 12 тыс. тонн продукции, восстановлен сушильно-очистной блок, установлен новый сепаратор, проведен ремонт ж/д путей, восстановлены завальные ямы, построен новый автомобилеразгрузчик.

При благоприятном исходе уже с сентября 2021 года элеватор сможет принимать 1−1,5 тыс. тонн зерновых и масличных в день, а в период заготовки этот показатель будет постепенно расти.

Ребрихинский элеватор. 1 Ребрихинский элеватор. www.altapress.ru

Чем занимается SEUS

Ребрихинский элеватор стал девятым базисом отгрузки сельскохозяйственной продукции экспортного союза «SEUS»: семь его базисов находятся на территории Алтайского края и один в Новосибирской области. Из последних крупных приобретений компании стоит отметить Ключевской и Заринский элеваторы, которые также долгое время находились в простое.

На сегодняшний день SEUS является крупнейшим хранителем зерна и масличных культур в Сибирском Федеральном округе.

Алтапресс

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