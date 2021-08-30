Алтапресс: Сделать регион «конфеткой», а людей гениями: как новая стратегия развития может изменить Алтайский край к 2035 году

Стратегию социально-экономического развития до 2035 года приняли в Алтайском крае 27 августа на сессии АКЗС. Каким регион может стать в недалеком будущем и дорастет ли он до центра инноваций — в материале altapress.ru.

Конфеты. СС0

Что такое стратегия социально-экономического развития и для чего она нужна?

Утвержденный «стратегический» документ определяет этапы развития региона и его потенциала. План направлен на улучшение качества жизни, усиление экономики и сельского хозяйства.

Ключевую роль авторы стратегии отводят культурной политике — она, по мнению властей, задает социальный рост и формирует важные гражданские качества.

Саморазвитие, личностный рост. СС0.

«Стратегия краевого развития — это шаг к воспитанию финансовой грамотности и личностных качеств. Таких, как чувство рачительного хозяина, ответственного за судьбу малой родины, предприятия, региона и всей страны», — прописано в документе.

Каким хотят сделать Алтай?

После апгрейда, к 2035 г., регион должен стать центром творчества и позитивной энергии. Планируется реализовать гражданские инициативы, мотивировать население к научной деятельности и непрерывному саморазвитию. Алтайский край попытаются превратить в место, откуда не захочется уезжать.

Наука. Лаборатория. Ученые. unsplash.com

Для этого в АКЗС определили стратегические задачи:

— вывести на высокий уровень благоустройство, энергетику и жилищно-коммунальное хозяйство;

— для роста цифровой экономики развить информационное общество;

— обеспечить безопасность водоемов, баланс вырубки и восполнения лесов.

Экология. СС0

Особое внимание уделяется качественным автодорогам и усовершенствованию авиасообщения и водного транспорта.

Кроме того, для реализации стратегии нужно усилить институт семьи, стабилизировать численность краевого населения, увеличить продолжительность жизни до 80,4 года и повысить рождаемость.

Какими будут изменения и нововведения?

Депутат. Портфель. CC0

За предстоящие 14 лет алтайские чиновники предлагают усилить все сферы общества — начиная от образования и медицины, заканчивая экологией. Расскажем подробнее.

Образование: учеба , творчество и деньги

Одна из мер — наладить сотрудничество с целеустремленными педагогами, которые обладают нестандартным мышлением. Чтобы у учителей сохранялось желание работать, им могут повысить зарплаты.

Повысится доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет. В регионе построят новые детские сады. За счет этого увеличится число образовательных мест для дошкольников.

Детский сад. barnaul.org

В школах внедрят и закрепят современные стандарты обучения, расширят профили подготовки для занимающихся естественно-научной деятельностью. Станет больше оснащенных образовательных площадок. К примеры, таких, как «Кванториум».

Поощрять одаренных детей будет фонд поддержки и развития способностей и талантов «Талант и успех».

Студенты. СС0.

По-прежнему власти будут поддерживать стратегическую инициативу «Кадры будущего для регионов». Она направлена на формирование лидерских команд из инициативных школьников и студентов — тех, кто готов участвовать в экономическом и социальном проектировании Алтая.

Государственную и итоговую аттестацию для школьников, возможно, будут проводить в специальных центрах на базе университетов.

Студент. Образование. СС0.

Согласно документу, в ближайшем будущем получать качественное образование смогут граждане предпенсионного возраста. Также планируется сформировать единую систему непрерывной подготовки кадров.

Медицина: удлинить жизнь и спасти детей

И этот раздел стратегии делает упор на кадры. Предполагается, что к 2035 году многократно увеличится число квалифицированные профильных врачей. Для них выделят больше рабочих мест в клиниках.

Медицина. Врач. CC0

Если к 2020 году законодатели ставили цель увеличить продолжительность жизни до 70,2 лет, то сейчас запросы повышаются. Власти стремятся, чтобы население края в среднем доживало до 72,6 лет к 2024-му и 80,4 лет — к 2035 году.

Для достойного медобслуживания в отдаленных и малонаселенных уголках края построят новые фельдшерско-акушерские пункты. Более оперативной станет и санитарная авиация.

Медицина. Лечение. Pixabay.com

Вскоре все жители региона смогут проходить профилактические обследования

не реже 1 раза в год.

Вот что сделают в крае для улучшений медицины:

— модернизируют инфекционную службу региона;

Обучающий симуляционный центр АГМУ Олег Богданов

— для будущих врачей усовершенствуют деятельность аккредитационно-симуляционных центров;

— дадут медикам возможность регулярно повышать квалификацию и получать образование непрерывно;

— разовьют схему реабилитации после перенесенного коронавируса.

Коронавирус, больница. zdravalt.ru

Описывает стратегия и то, как на Алтае будут сокращать онкологические, сердечно-сосудистые заболевания. В приоритете — улучшить финансирование лечения. Предстоит также вовлечь граждан в заботу о здоровье, искоренить принцип «авось не заболею». В планах — обновить инфраструктуру детского здравоохранения, усовершенствовать раннюю диагностику заболеваний и улучшить психоэмоциональный статус подростков.

Решать поставленные задачи будут крайздрав, Территориальный фонд обязательного медстрахования, Бюро медико-социальной экспертизы.

Компьютер. CC0

По стратегии, также грядет информатизация сферы.

Для максимальных улучшений к 2022 г. обещают привести в соответствие Единую информационную систему края. Через нее можно будет заходить в личный кабинет «Мое здоровье», записываться на прием к врачу, диспансеризацию, узнавать стоимость процедур и получать справки.

Спорт: для здорового духа

Футбольное поле. СС0

На Алтае реализуют проект «Спорт — норма жизни» и откроют два физкультурно-оздоровительных комплекса — в Барнауле и Бийске.

Будут популяризировать футбол, строить искусственные футбольные поля. Также в регионе продолжат закупать хоккейное оборудование и облагораживать хоккейные площадки. К 2035 г. постараются усилить подготовку высококлассных спортсменов, модернизировать детско-юношеский спорт.

Развитие детского спорта. Пресс-служба Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»

Предусмотрены:

— честный отбор талантливых спортсменов;

— улучшенное стимулирование тренеров и преподавателей;

— организация адекватной оценки здоровья;

Открытая биатлонная тренировка для детей и подростков в Тальменке. ГСОО Барнаульская федерация биатлона.

— целенаправленная подготовка сборных к Олимпийским, Паралимпийским, Сурдлимпийским и Всемирным играм;

— разработка индивидуальных программ для спортсменов.

На перспективу в Алтайском крае планируется открытие школ по биатлону, лыжным гонкам и настольному теннису, центра адаптивной подготовки.

Спорт. Тренировка. CC0

«Проведение спортивных мероприятий межрегионального и международного уровней на уникальных спортивных объектах края позитивно повлияет на популяризацию спорта. Более того, повысится конкурентоспособность алтайского спорта», — гласит список стратегических мер.

Экономика и сельское хозяйство: зарплаты и люди

Для улучшения уровня жизни алтайским работникам будут индексировать зарплату. К 2035 г. в 2,1 раза должна снизиться доля тех, чей доход ниже прожиточного минимума. Будет совершенствоваться социальная поддержка нуждающихся.

Зарплата. Доходы. Финансы. altapress.ru

Усиливать региональную экономику будут за счет трансформации сельского хозяйства. В аграрную промышленность вовлекут больше человеческих и технических ресурсов. Пристальное внимание обратят на мукомольно-крупяное, молочно-мясное, свеклосахарное и масложировое производства, на выпуск органической продукции.

Социальная поддержка: равные права — на благо конкуренции

Еще один вектор развития — социальная политика. Стратегия подразумевает улучшение соцобслуживания и снижение уровня бедности. Коэффициент семей с доходом ниже прожиточного минимума должен «упасть» до 15,9% к 2024 г. и до 8,5% — к 2035 году. Отмечается, что в 20-м он составлял 17,5%.

Доход. Зарплата. СС0

«Благополучие граждан в современном мире — основа конкурентоспособности общества и государства. Ведь от нее зависит эффективность человеческого капитала», — подчеркивается в плане развития.

Для социальной помощи будут внедрять технологии замещения стационаров и системы долговременного ухода. Для маломобильных и людей с особенностями активно продолжат внедрять доступную среду. Этим же категориям населения гарантируют сохранение всех культурных и политических прав, увеличение возможностей для реабилитации и оздоровления. Здесь поучаствуют некоммерческие организации.

Бедность. Социальная защита. Pixabay.com

На пути к достижению благих общественных целей проработают систему адресной поддержки. Для оказания социальных услуг в АКЗС хотят разработать широкую информационную платформу — с точными данными о бедности краевых жителей и ее причинах.

Экология и безопасность: тишь да гладь

В стратегии краевого развития содержатся меры по улучшению природной среды.

Природа Алтая, лето. Пресс-служба «Курорт Белокуриха».

В их числе:

— создание системы экологического контроля за лесами и водоемами, мониторинг загрязнений, пожароопасности;

— проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений.

Подростки, алкоголь. СС0

Для повышения уровня безопасности в городах и селах алтайские власти собираются снизить преступность, уменьшить численность нарко- и алкозависимых, обеспечить добровольную сдачу населением незаконного оружия, организовать социальную реабилитацию после отбывания тюремного срока. Также, согласно документу, в крае будут искоренять экстремизм.

Культура: ликбез для всех

Чтобы нести культуру в массы, депутаты АКЗС предлагают построить как можно больше досуговых учреждений. К 2035 году будут созданы библиотеки нового поколения, обеспечен доступ к современным кинозалам и национальной фильмотеке.

Открытие третьего этажа библиотеки имени В.Я. Шишкова. Анна Зайкова.

Справка

Большинством голосов проект развития приняли во втором чтении. 48 депутатов выступили «за», 6 «против», еще 2 воздержались.

Алтапресс