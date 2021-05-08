ГОРНЯК22 09.05.2021
Барнаул

Алтапресс: Для мониторинга паводка на Алтае «Роскосмос» запросил данные с зарубежных спутников

Горняк22
17 часов Ago

«Роскосмос» запросил данные с зарубежных спутников для мониторинга ситуации с паводками в Алтайском крае и Республике Алтай, сообщает госкорпорация.

Спутник. Земля из космоса. СС0

В «Роскосмосе» подчеркнули, что для мониторинга районов подтоплений привлекают также и российские спутники.

«На основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах по всему миру была запланирована космическая съемка следующих событий <…> мониторинг паводков в Республике Алтай, Алтайском крае и Кемеровской области», — рассказали в ведомстве.

Также отметили, что в других регионах мониторинг проводили с 29 апреля по 6 мая. В итоге МЧС получило иностранные данные объемом около 4,3 млн квадратных километров.

К примеру, исследовали территории Красноярского края и Иркутской области, в которой ранее из берегов вышла река Заларинка и подтопила федеральную трассу «Сибирь».

Паводок на Алтае.1 Паводок на Алтае. 22.mchs.gov.ru

В Алтайском крае, по данным МЧС на 6 мая, нет подтопленных жилых домов и приусадебных участков. Однако угроза существует.

«При сохранении динамики роста уровня воды на реке Обь с целью недопущения ограничения движения в микрорайоне Затон принято решение об установке наливной дамбы. Также будут приведены в готовность пункты временного размещения жителей микрорайона Затон», — рассказали про обстановку в Барнауле.

На прошлой неделе в Республике Алтай паводковые воды подтопили 71 жилой дом — эвакуировали 45 жителей. Накануне власти Горно-Алтайска сняли режим ЧС, введенный из-за обострения ситуации.

Алтапресс

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