Алтапресс: Сотни барнаульцев пришли сфотографироваться с героями спектаклей театра драмы

В Барнауле перед театром драмы им. Шукшина открыли уличную выставку, посвященную сценографии. В честь этого актеры театра вышли на площадь в своих сценических костюмах, чем привлекли внимание горожан.

Сотни барнаульцев пришли сфотографироваться с героями спектаклей театра драмы altapress.ru

Актеры представляли двадцать самых разных постановок — от премьерной «Интуиции» и «Жар и холод» до спектаклей-«долгожителей» — «Пленные духи» и «Барышня-крестьянка».

Барнаульцам такой интерактив явно пришелся по вкусу — они охотно фотографировались с артистами и общались с ними.

Сама же выставка состоит из 20 информационных блоков с фотографиями идущих в репертуаре спектаклей, а также эскизами костюмов и декораций.

«Зрители смогут увидеть спектакли как художнический замысел, реализованный в дальнейшем театральными цехами в сценографии. Если фотографии сцен из спектакля можно посмотреть на сайте театра, то эскизы раньше так широко и публично не демонстрировались — они хранятся в архиве», — рассказали о выставке в театре.

Уличная экспозиция будет работать до конца ноября.

Какие новые постановки готовит театр драмы в юбилейном сезоне — можно прочитать здесь.

Алтапресс