Алтапресс: Жара до +31 и грозы. Каким будет последнее воскресенье лета в Алтайском крае
Погода в Алтайском крае в воскресенье, 29 августа, будет жаркой, но местами возможны дожди и грозы, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Лето. Солнце. Жара. CC0
«Во второй половине дня в северо-западных районах небольшие дожди, грозы. В утренние часы местами туман», — говорится в сообщении синоптиков.
Дневные температуры в регионе составят +26…+31 градус.
Ветер юго-западный 2−7 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.
В Барнауле преимущественно без осадков. Температура воздуха в краевой столице составит +27…+29 градусов.
Напомним, что до 30 августа в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды.