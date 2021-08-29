Алтапресс: Жара до +31 и грозы. Каким будет последнее воскресенье лета в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае в воскресенье, 29 августа, будет жаркой, но местами возможны дожди и грозы, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Лето. Солнце. Жара. CC0

«Во второй половине дня в северо-западных районах небольшие дожди, грозы. В утренние часы местами туман», — говорится в сообщении синоптиков.

Дневные температуры в регионе составят +26…+31 градус.

Ветер юго-западный 2−7 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле преимущественно без осадков. Температура воздуха в краевой столице составит +27…+29 градусов.

Напомним, что до 30 августа в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды.

Алтапресс