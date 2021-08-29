ГОРНЯК22 29.08.2021
Барнаул

Алтапресс: Алтай будущего. Депутаты приняли стратегию развития края до 2035 года

Горняк22
5 часов Ago

Проект Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года должны были принять еще в 2020 году, но пандемия коронавируса отодвинула сроки. За это время документ претерпел ряд изменений — его дорабатывали с учетом трансформации национальных идей и целевых показателей.

Урожай. Женщина в поле. СС0

Для работы над этим созывали стратегические сессии с участием отраслевых экспертов. Основные тезисы объемного документа на сессии АКЗС 27 августа представил врио министра экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов.

«В 2021 году мы видим Алтайский край 2035 года как ведущий аграрно-индустриальный экспортно ориентированный регион Сибири и Дальнего Востока, территорией творческой и комфортной жизненной среды, создающей инновации», — сообщил чиновник.

Так, к 2035 году валовой региональный продукт должен вырасти в 1,8 раза, номинальная зарплата — в 3,7 раза, инвестиции в основной капитал — в 2,1 раза, а совокупный объем экспорт увеличится втрое.

Алтайский край. 1 Алтайский край. biysk-ok.ru.

Стратегия станет «ответом на глобальные вызовы», обеспечит «преемственность и согласование документов стратегического планирования», представит образ будущего и систему долгосрочных приоритетов региона, а также станет базой для «тактических действий».

Большинством голосов проект приняли во втором чтении.

48 депутатов выступили «за», шестеро «против» и двое воздержались от голосования.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Детское отделение самой крупной поликлиники Барнаула отремонтируют за 14 млн рублей

Алтапресс: Детское отделение самой крупной поликлиники Барнаула отремонтируют за 14 млн рублей

Горняк22
5 часов Ago
В детском отделении поликлиники № 14 Барнаула приступили к капитальному ремонту. На эти цели выделили порядка 14 млн рублей, сообщили в краевом минздраве. Поликлиника №14...
Алтапресс: Сотни барнаульцев пришли сфотографироваться с героями спектаклей театра драмы

Алтапресс: Сотни барнаульцев пришли сфотографироваться с героями спектаклей театра драмы

Горняк22
5 часов Ago
В Барнауле перед театром драмы им. Шукшина открыли уличную выставку, посвященную сценографии. В честь этого актеры театра вышли на площадь в своих сценических костюмах, чем...
Алтапресс: Барнаульских коллекторов оштрафовали за психологическое давление на гражданку

Алтапресс: Барнаульских коллекторов оштрафовали за психологическое давление на гражданку

Горняк22
5 часов Ago
В Алтайском крае коллекторскую компанию оштрафовали на 55 тыс. рублей за нарушение прав жительницы Барнаула, сообщает региональная ФССП. Разговор по телефону, коллектор. СС0...
Алтапресс: Жара до +31 и грозы. Каким будет последнее воскресенье лета в Алтайском крае

Алтапресс: Жара до +31 и грозы. Каким будет последнее воскресенье лета в Алтайском крае

Горняк22
5 часов Ago
Погода в Алтайском крае в воскресенье, 29 августа, будет жаркой, но местами возможны дожди и грозы, следует из прогноза регионального Гидрометцентра. Лето. Солнце. Жара. CC0 «Во второй...
Алтапресс: Рост зарплаты на Алтае еще немного подрос: за месяц доходы жителей увеличились на 0,5%

Алтапресс: Рост зарплаты на Алтае еще немного подрос: за месяц доходы жителей увеличились на 0,5%

Горняк22
1 день Ago
В Алтайском крае по итогам шести месяцев 2021 года зарплата работников увеличилась на 8,9%, сообщает региональное управление по труду и занятости. Зарплата. Доходы. Финансы. altapress.ru...
Алтапресс: Барнаульскому подростку поручили сделать 10 наркозакладок, но не получилось

Алтапресс: Барнаульскому подростку поручили сделать 10 наркозакладок, но не получилось

Горняк22
1 день Ago
В Алтайском крае подростка, решившего быстро заработать много денег, обвинили в покушении на сбыт наркотиков, сообщает региональный СК. Свертки с наркотиками. altai-krai.sledcom.ru 17-летнему подростку...

Читать по теме:

ВТОПЕ: