Алтапресс: Барнаульский духовой оркестр в честь закрытия сезона устроит невероятный концерт
27 мая Барнаульский духовой оркестр с размахом закроет 31-й творческий сезон.
Барнаульский духовой оркестр даст концерт под открытым небом Архив Барнаульского духового оркестра.
Зрителям представят разножанровую программу академические произведения, эстрада, джаз, песни, традиционная духовая музыка — все, что подвластно духовому оркестру.
В концерте также прозвучат пьесы в исполнении ведущих музыкантов оркестра.
В программе будут участвовать Барнаульский академический хор им. Тарнецкого, ансамбль барабанщиц «Ритмы времени». Солисты — Надежда Гончарук, Иван Остапенко, Никита Абершток и учащиеся детской музыкальной школы.
Солисты оркестра — Вадим Григоренко и Иван Наумов.
Концерт пройдет в ДК «Сибэнергомаш», начало в 18:30. Цена билета — 200−250 рублей.