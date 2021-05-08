ГОРНЯК22 09.05.2021
Барнаул

Алтапресс: Барнаульский духовой оркестр в честь закрытия сезона устроит невероятный концерт

Горняк22
17 часов Ago

27 мая Барнаульский духовой оркестр с размахом закроет 31-й творческий сезон.

Барнаульский духовой оркестр даст концерт под открытым небом Архив Барнаульского духового оркестра.

Зрителям представят разножанровую программу академические произведения, эстрада, джаз, песни, традиционная духовая музыка — все, что подвластно духовому оркестру.

В концерте также прозвучат пьесы в исполнении ведущих музыкантов оркестра.

В программе будут участвовать Барнаульский академический хор им. Тарнецкого, ансамбль барабанщиц «Ритмы времени». Солисты — Надежда Гончарук, Иван Остапенко, Никита Абершток и учащиеся детской музыкальной школы.

Солисты оркестра — Вадим Григоренко и Иван Наумов.

Концерт пройдет в ДК «Сибэнергомаш», начало в 18:30. Цена билета — 200−250 рублей.

Алтапресс

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