ГОРНЯК22 28.08.2021
Барнаул

Алтапресс: Барнаульскому подростку поручили сделать 10 наркозакладок, но не получилось

Горняк22
14 часов Ago

В Алтайском крае подростка, решившего быстро заработать много денег, обвинили в покушении на сбыт наркотиков, сообщает региональный СК.

Свертки с наркотиками. altai-krai.sledcom.ru

17-летнему подростку в мае 2021 года в соцсетях предложили устроиться на работу с высокой зарплатой.

«Юноша начал общение с неизвестным, который сообщил, что требуются курьеры наркотических средств для раскладки тайников в Барнауле», — рассказали в ведомстве.

Парень согласился, в июне получил задание — разложить 10 свертков с наркотиками.

В ходе выполнения задания подростка задержали оперативники, в связи с чем он «не смог довести преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам».

Закладка с героином.1 Закладка с героином. 22.мвд.рф

Юноша вину признал и раскаялся. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, как показывает судебная практика по таким обвинениям (ч.3 ст.30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

В СК напомнили, что даже несовершеннолетних ожидают длительные тюремные сроки за сбыт, хранение и перевозку наркотиков.

«Не соглашайтесь на заманчивые предложения, поступающие от незнакомых лиц, потому что данные преступления находятся под пристальным вниманием правоохранительных органов. Желание заработать „легкие“ деньги может перечеркнуть ваше будущее!» — обратилось ведомство к подросткам.

Ранее в Барнауле молодой человек за кокаин получил условный срок. Однако он не делал закладки, а купил одну, да и к тому же он сын известного алтайского бизнесмена.

Алтапресс

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