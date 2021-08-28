Алтапресс: В Алтайском крае распробовали и назвали самые лучшие сыры и молочку

В Барнауле подвели итоги традиционных профессиональных конкурсов качества молочных продуктов и сыров «Молочные продукты Сибири-2021».

В Барнауле выбирали лучшие молочные продукты и сыры. https://upp.alregn.ru/

В конкурсе участвовали 30 молокопереработчиков из Алтайского края, Республики Алтай, Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областей, Санкт-Петербурга.

На суд профессионального жюри было представлено более 150 образцов цельномолочной продукции, творога, сливочного масла, сыра, сухих молочных продуктов, плавленого сыра и плавленого сырного продукта.

Победители и призеры определялись в 27 номинациях.

В Барнауле выбирали лучшие молочные продукты и сыры. upp.alregn.ru/

Что оценивало жюри

Экспертная группа не просто пробовала образцы на вкус, но и тщательно исследовала каждый в лаборатории, проводила органолептическую оценку образцов согласно действующим отраслевым методикам.

Среди основных критериев оценки — вкус и запах, внешний вид и консистенция, цвет, внешний вид потребительской упаковки, маркировка продукта.

Члены жюри отметили высокий уровень качества, широкий ассортимент представленной продукции, разнообразие инновационных, импортозамещающих молочных продуктов.

В Барнауле выбирали лучшие молочные продукты и сыры. upp.alregn.ru/

Кто победил

Лучшим питьевым молоком была признана продукция «Барнаульского молкомбината». Ему же досталось Гран-при в номинации «Йогурт с наполнителем «клубника-малина» 2,5%».

Лучшая сметана у «Славгородского молочного комбината», сливочное масло — у предприятия «Брюкке», творог — у заринского «Холода».

В Барнауле выбирали лучшие молочные продукты и сыры. upp.alregn.ru/

Среди твердых сыров Гран-При у «Троицкого маслосыродела». Три золотые медали завоевала продукция АКХ «Ануйское» из Петропавловского района.

С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.

Алтапресс