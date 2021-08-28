ГОРНЯК22 28.08.2021
Барнаул

Алтапресс: Директор «Алтайтурцентра» уволился за день до приезда в регион главы Ростуризма

Горняк22
14 часов Ago

Денис Ивлев покинул пост директора «Алтайтурцентра», занимающегося привлечением туристов в регион, сообщает «Банкфакс».

Денис Ивлев. altairegion22.ru

На должность руководителя краевого госучреждения Ивлев пришел в феврале 2020 года, а ушел с поста 18 августа 2021 года.

«Уволился по собственному желанию. Каких-либо претендентов ему на замену еще не рассматривают», — пояснили в алтайском управлении по туризму.

В данный момент обязанности руководителя исполняет начальник отдела маркетинга Сергей Попович, который сейчас находится в отпуске.

До назначения в «Алтайтурцентре» Ивлев занимал пост замминистра туризма Бурятии.

Долгое время работал и в Алтайском крае — разрабатывал и внедрял систему учета работы предприятий туротрасли, а также курировал продвижение турпродукта с помощью событийных мероприятий.

Кроме того, принимал участие в создании ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» и ряда алтайских туркластеров.

Примечательно, что Ивлев уволился за день до приезда в Алтайский край главы Ростуризма Зарины Догузовой.

Алтапресс

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