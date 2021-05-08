ГОРНЯК22 09.05.2021
Барнаул

Алтапресс: Барнаульцев не повезут бесплатно на кладбища в Родительский день

Горняк22
17 часов Ago

В 2021 году в родительский день (11 мая) в Барнауле не будет традиционной бесплатной доставки жителей к местам захоронений.

Родительский день в Барнауле. 2019 год. Анна Зайкова, altapress.ru.

«Это сделано для того, чтобы избежать столпотворений на остановках. Пандемия пока никуда не исчезла и потому важно уменьшить риски. Ну, а маршруты автобусные до кладбищ будут организованы, как и в прошлые годы», — рассказали «АиФ — Алтай» в пресс-службе городской администрации.

Санитарную уборку мест общего пользования на кладбищах осуществляет МУП «Специализированная похоронная служба» в штатном режиме.

Из-за угрозы возгораний, как и в прошлом году, установят поливальные машины.

Как проходил Родительский день в Барнауле в 2020 году — в фоторепортаже altapress.ru.

Алтапресс

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