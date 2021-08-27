Алтапресс: Алтайский край вышел на пик предосеннего тепла. По региону ударит жара до +31 градуса

Пик предосеннего тепла ожидается в Алтайском крае в пятницу, 27 августа — температура воздуха в регионе поднимется до +31 градуса.

Лето. Жара. СС0.

По данным алтайского Гидрометцентра, осадков в этот день не будет. Столбики термометров покажут +26…+31 градус.

Ветер северо-восточный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 13−18 метров.

В Барнауле также ожидается ясная погода, температура воздуха составит +28…+30 градусов. Ветер северо-восточный 4−9 метров в секунду, порывы до 14 метров.

Ранее altapress.ru сообщал, какая погода ожидается в Алтайском крае на День знаний, 1 сентября.

Алтапресс