Алтапресс: УLOVE-стори. Семейная пара рыбаков ни дня не может прожить без улова и друг без друга

Вечер, спиннинг, окунь. Наши герои не сидят на телевизионном крючке и не запутываются во всемирной сети, а каждый день отправляются на природу. Altapress.ru расскажет о том, что эта семья ловит помимо рыбы.

Евгения Шацкая и Андрей Громов.

Она

В красивых руках с аккуратным маникюром Евгения Шацкая держит легкий спиннинг. Этими же пальцами несколько лет она как документовед перебирала бумаги в театре драмы, полиции и частных строительных фирмах.

Как говорит Евгения о себе: «Я человек, который может долго смотреть на поплавок». Быть может, спокойной и усидчивой ее сделала рыбалка в раннем детстве. Тогда она с дедушкой и братом ловила карасей.

— После того, как дедушка умер, мы продолжили ездить к бабушке и также ходили на рыбалку. А когда ее забрали в город, уже и не до того было, — рассказывает Евгения.

Евгения Шацкая.

Сейчас мы находимся у водоема в Новоалтайске, на Велижановке. Закат. Вдалеке на русском матерном переговариваются рыбаки, периодически показывая друг другу мелких карасиков. Недалеко от нас располагаются отдыхающие.

— По душе мне это, наверное. И природа, и свежий воздух, и тишина, — пытается переговорить рыбачка солиста skooter, который выкрикивает из колонок «соседей»: «How much is the fish?!» (не шутка. — Прим. ред.).

— На природе надо природу слушать, — спокойно замечает Андрей Громов, муж Евгении, доставая спиннинг. — Музыку можно и дома включить.

Если бы не он, может быть, она и не вернулась к своему занятию и не полюбила бы с новой силой. Сейчас ей на отдыхе без ловли — нечего ловить.

Рыбалка. Дарья Беркетова.

Он

— А мы на рыбалке и познакомились.

— Да нет же, у друзей. Ты потом на рыбалку поехал, а я нет.

Молчат, вспоминают.

— На свиданиях рыбу ловили? — спрашиваю.

— Да практически, — смеется Евгения. — А когда в прошлом году в школе выяснилось, что ребенок будет учиться по субботам, очень расстроились. Обычно в пятницу вечером нас уже в городе нет. И по будням после работы каждый день стараемся выезжать.

Рыбалка. Дарья Беркетова.

Рядом дочка Ксюша охотится на лягушек, чуть позже она и сама переключится на рыбу, которую ловит с трех лет. А за ней носится бигль Марсель. Если бы он умел говорить, то сказал бы, какой улов вкуснее. Каждый год Андрей организует чемпионат Алтайского края по ловле, там Марсик и стаскивает у спортсменов окуней и ершей.

Устраивать соревнования Андрей решил еще в 1997 году, во время работы в «Скауте». Тогда он начал поднимать упавший во время развала спорт вместе с Сергеем Казанцевым, нынешним президентом федерации рыболовного спорта.

— И развили. У нас даже есть чемпион мира по ловле на мормышку — Сергей Боляхин. Еще пацаном бегал в магазин снасти посмотреть, а вырос ой-ой-ой, — рассказывает Громов.

Рыбалка. Андрей Громов. Дарья Беркетова.

В 2006 году Андрей открыл свой магазин запчастей бытовой техники и на протяжении десятка лет спонсировал соревнования. Несколько лет назад точка сгорела — это было деревянное здание на пересечении улицы Ползунова и Социалистического проспекта. Огонь не оставил ни денег, ни документов, ни товара.

— Но рыбаки такой народ: взяли и собрали денег, чтобы построить новый отдел. Три года раскручиваемся. Закон бумеранга в действии — что даешь, то и возвращается, — улыбается Громов.

Он и сейчас в меру своих возможностей помогает чемпионату. А в прошлом году они с женой поучаствовали в новосибирских соревнованиях. Ничего не заняли, но посмотрели на процесс с «другой стороны».

Рыбалка. Андрей Громов. Дарья Беркетова.

Мормышка

— Я на рыбалку с отцом начал ходить. Тогда все было просто: закидушки-удочки. Сейчас каждый год все меняется. Скажи 10 лет назад, что на спиннинг с мормышкой буду ловить чебака — посмеялся бы, — говорит Громов.

И тут же начинает рассказывать о новом для Алтая направлении в спиннинговой ловле — использовании мормышника в летней рыбалке на специальном легком удилище. Мода, говорит, пришла с Урала.

Показывает пластиковую палку, которую, кажется, одной рукой можно сломать — Mormo Stick. «У этого спиннинга вес приманки от 0,1 до 0,3 грамма», — объясняет он и достает из сумки очень маленькую силиконовую рыбку, которая теряется в ладони.

Рыбалка. Дарья Беркетова.

— Вот на такие малипуськи можно поймать достойный экземпляр. Универсальная снасть, ловит даже хищную рыбу, — Андрей закидывает, легонько постукивает по корпусу пальцем. — Имитируешь, будто это насекомое, — и тут же вытаскивает из воды рыбу. Как фокусник.

— Ого! — не сдерживаю восклицания. На леске болтается окунь с мою ладонь.

— На такую маленькую снасть можно поймать щуку за килограмм, — говорит Евгения, вытаскивая маленькую щучку и отпуская ее обратно в водоем.

Рыбалка. Дарья Беркетова.

— Обмануть рыбу — вот это интересно. Иногда это не просто — не зря в Японии карп считается мудрым. В Англии постоянно рыболовные технические революции происходят, потому что они ловят «добычу» в карповиках и отпускают, и там она живет много лет и на знакомую наживку больше не клюет, — говорит Андрей.

Интернет

Наверняка об этом он прочитал на рыболовном форуме. С теплотой о них вспоминает. Никаких отчетов по типу «Здесь был Вася», а целые истории. Чего стоит фоторепортаж о желтом пакетике, который забрал домой рыбу. Или «Письмо рыбакам Зимбабве», где несчастным африканским ловцам предлагали приехать в Сибирь за «местным вунду (налимом)».

Сейчас таким творчеством семье особенно некогда заниматься. Но Евгения все равно активно делится в соцсетях результатом рыболовных вылазок.

Евгений Шацкая с уловом. Фото со страницы Евгении Шацкой во «Вконтакте».

— В комментариях в основном замечания по улову. Один мужчина писал, мол, зачем такую мелкую рыбу показывать, недостойный трофей. В ответ заметила, что ни одного его отчета вообще не видела — на том разговор и закончился. Обычно стараюсь не влезать в спор — сколько людей, столько и мнений, — жмет плечами Евгения.

По поводу удочки в женских руках замечаний, к счастью, нет. В крае существует целая женская рыболовная лига, которая проводит собственные соревнования и ведет группы в соцсетях. Евгения общается с «девчонками», но не соревнуется. «На это нужно много времени», — говорит она.

Рыбалка. Дарья Беркетова.

Места для рыбалки

— У нас есть одно любимое место в Сузунском районе Новосибирской области. Трудно туда добраться, едем на своем «рыбомобиле» с большими колесами. Ловим с берега карася и леща. Там я взяла 10-килограммовую щуку — мой самый крупный улов, — говорит Евгения.

— На Песчаном озере в Бурлинском районе раньше каждую зиму клевали огромные сазаны, но в последнее время их нет. Может, электроудочками затравили, — предполагает Андрей. — Любим ездить и в Республику Алтай. В Теньгинском озере рыба огромная и вода чистая-чистая, прозрачная.

Это варианты поездок на несколько дней. В основном, по вечерам, они рыбачат на Оби и ее притоках: в Бобровке, Рассказихе, Затоне.

Рыбалка. Евгения Шацкая и Андрей Громов. Дарья Беркетова.

Улов

Ксюша несет в чашке лягушку — похоже, земноводное все-таки поедет домой, в аквариум. В нем семья когда-то держала гуппи, но та быстро подохла. В зоомагазине сказали: «Продуло».

Пойманный улов, как обычно, пойдет на корм дворовым кошкам — можно только представить этих толстых счастливых созданий. Зимой, когда наловят килограммов десять, сдают в зоопарк ­ пеликанам.

— Сами рыбу практически не едим. Иногда готовим что-нибудь вкусненькое — хариуса, пирог с карпом, щуку в фольге запекали с морковкой или со сметаной. А в основном отпускаем или родственникам везем, — рассказывает Евгения, которая ненавидит чистить рыбу.

Рыбалка. Дарья Беркетова.

Солнце садится за деревья, кричат птицы. Почему-то кажется, что сейчас грянет выстрел.

— Нет, об охоте не думаю, зверушек жалко, — качает головой рыбачка. — Они такие… шерстяные. На рыбалке видели, как выдра выдрят на пузе перевозила, — семья, как таких можно? А у рыбы есть шанс — с крючка сорваться, не клевать.

Зовет Андрея собираться домой. «Еще пять минуточек!», — отзывается он.

Рыбалка. Дарья Беркетова.

— Большая проблема, рыбалку закончить. Азарт ведь, — улыбается Евгения.

Это у рыбы есть шанс. А они с Андреем, похоже, до конца жизни так и останутся на рыболовном крючке.

