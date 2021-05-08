ГОРНЯК22 09.05.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле ветераны Великой Отечественной войны могут оформить недвижимость, не выходя из дома

Горняк22
17 часов Ago

Специалисты региональной кадастровой палаты бесплатно выезжают к ветеранам ВОВ, чтобы принять и доставить документы по госуслугам Росреестра. О ежегодной акции, которая помогает фронтовикам оформить недвижимость не покидая дома, рассказали в пресс-службе кадастровой палаты края.

День Победы в Барнауле. 9 мая, 2016 год. Юрий Сушков

Госрегистрация прав на недвижимость, кадастровый учет, предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) проводятся в кратчайшие сроки. В частности, бумажный вариант выписки из ЕГРН будет готов в течение одного рабочего дня.

Ольга Мазурова,
заместитель директора кадастровой палаты по Алтайскому краю:

Ветераны или их представители могут оставить заявку о выездном обслуживании, а специалисты оперативно приедут в удобное время, проконсультируют и примут документы. Услуга выездного обслуживания оказывается на безвозмездной основе. Данная акция действует в Кадастровой палате Алтайского края уже несколько лет. За период действия акции услуги Росреестра получили более 300 ветеранов ВОВ. В 2021 году такой услугой воспользовались 7 ветеранов ВОВ и вдов ветеранов ВОВ.

Филиал &quot;ФКП Росреестра&quot; по Алтайскому краю 1 Филиал «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю Анна Зайкова

Оформить заявку на бесплатный выезд специалистов кадастровой палаты ветераны или их представители могут по телефону 8 (3852) 55-76-47.

Для тех ветеранов, кому не требуется выезд специалиста на дом, но у кого есть вопросы по государственному учету земельных участков, домов, квартир, гаражей, дач и т.д. в кадастровой палате края действует телефонная линия.

Специалисты ведомства отвечают на вопросы ветеранов (или их представителей) по телефону 8 (3852) 55-76-59 + короткий добавочный номер:

  • 7704, 7104 — по кадастровому учету земельных участков
  • 7125, 7112 — по кадастровому учету объектов капитального строительства
  • 8003, 8004, 6958, 6959 — по подготовке пакета документов на регистрацию прав
  • 7181 — по получению сведений из ЕГРН

Ранее сообщалось, что ко Дню Победы Пенсионный фонд России выплатит участникам и инвалидом Великой Отечественной войны по 10 тыс. рублей.

В фонде уточнили, что деньги будут предоставляться по указу президента Владимира Путина от 2019 года «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы».

Алтапресс

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