Алтапресс: 30-градусная жара и мощный «гость» с северо-запада. Какая погода будет в Алтайском крае 26 августа

Период аномально жаркой погоды в Алтайском крае продолжается. Одновременно с этим в регионе будет довольно ветрено — до 19 метров в секунду.

Лето. Солнце. Жара. CC0

Осадков в четверг, 26 августа, в Алтайском крае не ожидается. Дневные температуры составят +25…+30 градусов.

Ветер будет северо-восточный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров, а в восточных районах — до 19 метров.

В Барнауле также без осадков, дневные температуры составят +28…+30 градусов.

Ветер северо-восточный 4−9 метров в секунду, порывы до 14 метров.

Алтапресс