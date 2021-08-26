ГОРНЯК22 27.08.2021
Барнаул

Алтапресс: Волнения на рынке недвижимости. Ажиотажный спрос на жилье в Алтайском крае дал заметный крен в сторону «вторички»

Горняк22
15 часов Ago

Жители региона продолжают активно скупать «жилые квадраты». Цифры первого полугодия 2021-го уже превысили показатели того же периода пандемийного 2020-го. Из-за дефицита интересных предложений на новостройки и снижения предложения в целом, люди вновь обратили внимание на вторичное жилье. Итоги подвели на пресс-конференции регионального управления Росреестра.

Новостройка в Барнауле. ПАО "Ростелеком"

Население продолжает скупать жилье

В текущем году в краевое управление Росреестра поступило более 220 тыс. заявлений о постановке на кадастровый учет и регистрацию прав собственности. Это на 15% меньше, чем количество обращений в тот же период 2020-го.

На фоне общего снижения, количество заявлений на постановку жилья на учет наоборот вырос и побил рекорд прошлого года. Так, количество сделок с жилой недвижимостью составило около 72,5 тыс., что на 35% больше показателей прошлого года. В то же время число заявлений на регистрацию земельных участков и нежилой недвижимости упало.

Ключи от дома.1 Ключи от дома. pixabay.com.

Также наблюдается рост количества зарегистрированных ипотек (на 18% к итогом того же периода 2020 года) и договоров долевого участия в строительстве (в 1,5 раза).

  • 5,313 тыс. — число ДДУ, оформленных в Алтайском крае за первое полугодие 2021 года
  • 33,5 тыс. — общее количество зарегистрированных ипотек
  • 925 — число льготных ипотечных кредитов на новостройки под 6,5%
  • 121 — количество «сельских» ипотек под 3%

Ипотека.2 Ипотека. Pixabay.com

Специалисты Росреестра предполагают, что рост показателей в части ипотек обусловлен рядом факторов. В частности, возможностью подачи документов в электронном виде, рефинансированием ранее взятых кредитов.

«Тенденция начала проявлять в пандемию, когда люди оценили подачу документов в электронном виде и начали активнее пользоваться удобным сервисом. Надеемся, что в дальнейшем спрос на такой вид услуг будет только расти», — отметила заместитель руководителя управления Росреестра по Алтайскому краю Елена Бандурова.

«Вторичка» снова в тренде

Новостройки Барнаула. 2021.3 Новостройки Барнаула. 2021. Altapress.ru

Елена Бандурова предположила, что спрос на недвижимость пока не спадет. Но в отличие от прошлого года он будет перенаправлен на вторичное жилье.

В то же время, на фоне роста общего количества взятых ипотек, льготный кредит на новостройки не будет пользоваться прежним спросом. Одна из возможных причин — дефицит интересных предложений от девелоперов, ведь лакомые «жилые квадраты» уже скуплены, а новые еще не подоспели.

Строительство в Барнауле.4 Строительство в Барнауле. altapress.ru

Да и цены на «первичку» в силу разных причин (в том числе из-за резкого удорожания стройматериалов) больно кусаются, и теперь потребителям ничего не остается, кроме как подчищать остатки бэушной недвижимости.

«Рост спроса на новостройки маловероятен. С этим согласны и риэлторы. Крен пошел от „первички“ в сторону рынка вторичного жилья, на который льготная ипотека не распространяется. Соответственно, число таких кредитов будет падать», — резюмировала Елена Бандурова.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Некомплект в полторы тысячи. Стало известно, сколько медиков не хватает Алтайскому краю

Алтапресс: Некомплект в полторы тысячи. Стало известно, сколько медиков не хватает Алтайскому краю

Горняк22
15 часов Ago
Дефицит медиков в Алтайском крае достиг почти 1,5 тысяч человек, рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Госпиталь. Новоалтайск. Дмитрий Лямзин. По оценкам...
Алтапресс: 30-градусная жара и мощный «гость» с северо-запада. Какая погода будет в Алтайском крае 26 августа

Алтапресс: 30-градусная жара и мощный «гость» с северо-запада. Какая погода будет в Алтайском крае 26 августа

Горняк22
15 часов Ago
Период аномально жаркой погоды в Алтайском крае продолжается. Одновременно с этим в регионе будет довольно ветрено — до 19 метров в секунду. Лето. Солнце. Жара. CC0...
Алтапресс: 5 фактов о престижных российских соревнованиях, которые вместо Геленджика пройдут в алтайской глубинке

Алтапресс: 5 фактов о престижных российских соревнованиях, которые вместо Геленджика пройдут в алтайской глубинке

Горняк22
15 часов Ago
27 августа на «Бирюзовой Катуни», что в Алтайском районе, стартует Сибирский фестиваль триатлона. Два дня сотни спортсменов будут плавать, бегать и крутить педали, а на третий...
Алтапресс: В стране чудес. Какой получилась сказка для взрослых о допросе в полиции в барнаульском театре кукол

Алтапресс: В стране чудес. Какой получилась сказка для взрослых о допросе в полиции в барнаульском театре кукол

Горняк22
15 часов Ago
В театре кукол «Сказка» в Барнауле поставили самую популярную современную пьесу в России «Человек из Подольска» Дмитрия Данилова. Это история о задержанном в полицейском участке, которому...
Алтапресс: Дефицитный товар. В Барнауле к аукционам готовят более 1 тыс. га земли под жилую застройку

Алтапресс: Дефицитный товар. В Барнауле к аукционам готовят более 1 тыс. га земли под жилую застройку

Горняк22
15 часов Ago
В краевой столице были определены наделы, потенциально подходящие для жилой застройки, рассказал заместитель руководителя управления Росреестра по Алтайскому краю Елена Саулина. По предварительным...
Алтапресс: Барнаулец с подельниками вовлекал несовершеннолетних в проституцию. Все получил условные сроки

Алтапресс: Барнаулец с подельниками вовлекал несовершеннолетних в проституцию. Все получил условные сроки

Горняк22
2 дня Ago
Житель Барнаула и шестеро его подельников осуждены за то, что вовлекали девушек, в том числе несовершеннолетних, в занятие проституцией. Все члены организованной группы получили...

Читать по теме:

ВТОПЕ: