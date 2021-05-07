Алтапресс: Гигантской георгиевской лентой украсили склон Нагорного парка в Барнауле
На склоне Нагорного парка под буквами «Барнаул» разместили большую георгиевскую ленту размером 9×60 метров.
Георгиевская лента в Барнауле. День Победы. barnaul.org
Установили конструкцию по инициативе барнаульского отделения «Единой России», Фонд Владимира Шаманова «Защитники Отечества» и администрация города.
Впервые партийцы развернули ленту с орденом в 2020 году.
«Масштабный символ Великой Победы настолько полюбился горожанам, что депутаты получили сотни сообщений с просьбами ежегодно украшать Барнаул гигантской лентой», — передают власти.
Горожан просят бережно относиться к конструкции как одному из главных символов Великой Победы.
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