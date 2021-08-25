Алтапресс: Барнаулец с подельниками вовлекал несовершеннолетних в проституцию. Все получил условные сроки

Житель Барнаула и шестеро его подельников осуждены за то, что вовлекали девушек, в том числе несовершеннолетних, в занятие проституцией. Все члены организованной группы получили условные сроки.

Секс. CCO

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, 30-летний житель краевой столицы не позднее февраля 2018 года создал организованную группу для совершения преступления, направленного на организацию занятия проституцией.

«К участию в группе он привлек шестерых местных жителей, одной из которых являлась его супруга. С февраля 2018 по декабрь 2019 года участники группы, распределив между собой роли, в добровольном порядке путем уговоров и обещаний привлекали к занятию проституцией молодых девушек, в том числе, не достигших совершеннолетия», — указывают в СКР.

Жена главаря группы размещала информацию в интернете и выполняла роль диспетчера, принимавшего звонки от клиентов.

«Остальные участники также, как и организатор, договаривались с администраторами различных заведений и саун, расположенных на территории краевой столицы, о доставке девушек для оказания услуг за денежное вознаграждение», — добавляют в правоохранительном ведомстве.

Вину злоумышленники признали. Организатор нелегального бизнеса приговорен к пяти годам лишения свободы условно, а остальные участники группы получили сроки в два года лишения свободы условно.

Алтапресс