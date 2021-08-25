ГОРНЯК22 25.08.2021
Барнаул

Алтапресс: Задержанного в Черногории и обвиняемого в растрате экс-ректора ЛГУ конвоировали в Барнаул

Горняк22
9 часов Ago

Бывший ректор Ленинградского госуниверситета (ЛГУ) имени Пушкина Вячеслав Скворцов, обвиняемый в растрате, конвоирован в Барнаул, сообщает «Коммерсант».

Вячеслав Скворцов. lengu.ru.

Напомним, в конце июля стало известно, что Черногория, где задержали Скворцова, экстрадирует бывшего ректора в Россию.

После того, как обвиняемого доставили в РФ, он несколько дней провел в одном из столичных СИЗО. Затем его отправили в Барнаул.

Инкриминируемые Вячеславу Скворцову события имели место в 2014—2017 годах. Согласно данным следствия, ректор совместно с главой алтайского филиала ЛГУ растратили около 2,5 млн рублей, принадлежавших вузу.

Отмечается, что деньги под видом оплаты мнимых договоров на проведение научных изыскательских работ в интересах университета перечислялись на подконтрольные обвиняемым расчетные счета.

Хищения были выявлены правоохранителями в 2020 году. В декабре того же года Вячеслав Скворцов скрылся. В январе 2021 года суд по ходатайству следствия заочно арестовал бывшего ректора.

В марте 2021-го перед судом предстала экс-директор алтайского филиала ЛГУ, которая полностью признала вину.

Алтапресс

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