Алтапресс: Задержанного в Черногории и обвиняемого в растрате экс-ректора ЛГУ конвоировали в Барнаул

Бывший ректор Ленинградского госуниверситета (ЛГУ) имени Пушкина Вячеслав Скворцов, обвиняемый в растрате, конвоирован в Барнаул, сообщает «Коммерсант».

Вячеслав Скворцов. lengu.ru.

Напомним, в конце июля стало известно, что Черногория, где задержали Скворцова, экстрадирует бывшего ректора в Россию.

После того, как обвиняемого доставили в РФ, он несколько дней провел в одном из столичных СИЗО. Затем его отправили в Барнаул.

Инкриминируемые Вячеславу Скворцову события имели место в 2014—2017 годах. Согласно данным следствия, ректор совместно с главой алтайского филиала ЛГУ растратили около 2,5 млн рублей, принадлежавших вузу.

Отмечается, что деньги под видом оплаты мнимых договоров на проведение научных изыскательских работ в интересах университета перечислялись на подконтрольные обвиняемым расчетные счета.

Хищения были выявлены правоохранителями в 2020 году. В декабре того же года Вячеслав Скворцов скрылся. В январе 2021 года суд по ходатайству следствия заочно арестовал бывшего ректора.

В марте 2021-го перед судом предстала экс-директор алтайского филиала ЛГУ, которая полностью признала вину.

Алтапресс