Алтапресс: Политическая осень. Пойдете ли вы на сентябрьские выборы: опрос altapress.ru

Сентябрь на Алтае будет богат на политические события — жителям региона предстоит принять участие в выборах депутатов Госдумы и нового созыва краевого Заксобрания. Редакция altapress.ru решила выяснить у своих читателей, собираются ли они посетить пункты для голосования.

Урны. Выборы-2018. Анна Зайкова

Напомним, что в этом году выборы пройдут в три дня. Голосование стартует 17 сентября, а его кульминацией станет 19 сентября.

Ранее председатель краевого избиркома Ирина Акимова заверила, что предпринятые в связи с коронавирусной обстановкой меры безопасности соответствуют действующим рекомендациям Роспотребнадзора, и назвала их беспрецедентными.

Общая сумма, которую потратят на подготовку к голосованию в Алтайском крае, превышает полмиллиарда рублей.

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