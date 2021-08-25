ГОРНЯК22 25.08.2021
Барнаул

Алтапресс: Билет до Сочи по цене сэндвича, но не для жителей Алтая. Сколько стоить улететь на море

Горняк22
8 часов Ago

Билеты из Москвы в Сочи теперь стоят, как перекус на двоих в аэропорту, — так 27 августа из столицы можно вылететь «Победой» за 1,5 тыс. рублей. Впрочем, такие цены радуют в основном только москвичей.

В самолете. CC0

Улететь из Барнаула в Сочи можно с пересадкой. Один из популярных агрегаторов дает «отличное» предложение — билет от 10 тыс. рублей на полет в одну сторону, в субботу, 28 августа. С двумя пересадками в Омске и Тюмени — в последнем городе она продлится больше суток.

Есть билет за 11 тыс. рублей с девятичасовым перерывом в Омске. Цена прочих билетов, с удобными двухчасовыми пересадками, стартует от отметки в 15−18 тыс. рублей в одну сторону.

Сколько стоить улететь на море.1 Сколько стоить улететь на море. Скриншот. Сколько стоить улететь на море.2 Сколько стоить улететь на море. Скриншот.

С вылетами из Новосибирска все намного проще. 28 августа «Победа» предлагает прямой рейс — стоимость билета от 6,6 тыс. рублей в одну сторону. S7 берет 9 тыс. рублей. В бархатный сезон цены останутся примерно на этом же уровне, а ближе к октябрю, когда, конечно же, начнутся дожди, они снизятся у «Победы» до 5 тыс. рублей в одну сторону.

«У нас авиаперелетов из Сибири в Сочи-Крым-Анапу не так много, поэтому стоимость перелетов особенно не будет снижаться. Цена просто не растет из-за адекватного спроса. Те, кто хотел лететь в сентябре, уже купили билеты заранее», — говорит президент алтайской региональной ассоциации туризма Евгения Беспалова.

Сколько стоить улететь на море.3 Сколько стоить улететь на море. Скриншот.

Как комментировали Aviasales «Известиям», билеты по России с вылетом в сентябре-декабре в одну сторону упала на 17% процентов по сравнению с тем же периодом 2019 года. Таким образом, средняя цена бронирования на агрегаторе — 5 тыс. рублей. Полет «туда-обратно» по сравнению с прошлым годом стал дешевле на 30%.

Все это связано с тем, что авиакомпании увеличили количество посадочных мест на 36% по сравнению с 2020-м годом.

«Люди опасаются планировать поездки заранее, и спроса на выставленные перевозчиками емкости не хватает», — комментирует S7 «Известиям».

При всем этом стоимость на авиатопливо продолжают расти и эксперты уже поговаривают о будущих банкротствах.

Алтапресс

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