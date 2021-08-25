Алтапресс: Экс-депутат АКЗС, осужденный за незаконное предпринимательство, признан банкротом

Арбитраж признал банкротом бывшего депутата Алтайского краевого заксобрания Алексея Кушнарева, ранее осужденного за уголовное преступление — «незаконное предпринимательство». Дело это примечательно тем, что долг экс-депутата, уже включенный арбитражным судом в реестр требований кредиторов, — это ущерб, который он нанес своим преступлением государству.

Алексей Кушнарев, депутат АКЗС от ЛДПР. facebook.com/aleksey.kushnarev

Продавал дома и участки

Алексей Кушнарев был депутатом краевого заксобрания в 2011—2016 годах. А в 2018-м его осудили за предпринимательство без регистрации.

Преступление он, согласно приговору, совершил в 2012—2016 годах. Действуя через подконтрольных и подотчетных лиц, он продал 142 объекта недвижимости (дома и участки), не имея статуса индивидуального предпринимателя.

Доход он получил в особо крупном размере — около 110 млн рублей. Но суд наказал его не очень строго: 3 года условно со штрафом 50 тыс. рублей. Правда, это еще не вся история.

Банкрот. СС0

Ущерб за неуплату налогов

Затем зампрокурора края потребовал в суде взыскать с Кушнарева материальный ущерб, причиненный преступлением — но уже в рамках гражданского разбирательства. Логика прокуратуры была такая: Кушнарев получил доход, но не заплатил с него налоги (13%), чем и нанес ущерб государству.

Впрочем, его адвокат Сергей Гагельганс с этой логикой согласен не был. Он заявил, что потерпевший в уголовном деле отсутствовал, ущерб никому не причинялся, за нарушение законов о налогах и сборах Кушнарева к ответственности не привлекали. К тому же налоговики проверки у него не проводили, а прокурор не может подменять собой налоговый орган.

Но в марте 2019 года Новоалтайский горсуд все же согласился с прокурором — с Кушнарева взыскали в общей сложности 14 млн рублей. Из них 12 млн предназначались краевому бюджету, 2 млн — барнаульскому. В дальнейшем решение утвердил и краевой суд.

Алтайский краевой суд. altapress.ru

Ввел распродажу

А в 2021 году Алексей Кушнарев инициировал собственное банкротство. При подаче заявления в арбитраж он указал трех кредиторов:

Алтайский край в лице регионального минфина ( которому должен 12,1 млн); Барнаул в лице комитета по финансам ( долг перед ним 2,1 млн); Инспекция налоговой службы № 4 ( 60 тыс.).

Он также отметил, что имущества у него нет — ни движимого, ни недвижимого. 6 августа суд признал его банкротом и ввел процедуру реализации имущества (распродажи).

Долг перед минфином края уже включен в реестр требований — впрочем, он сократился до 11,9 млн. Первый отчет финансового управляющего о ходе процедуры суд рассмотрит 21 декабря. Второй вопрос, будет ли списан с него долг, связанный с преступлением?

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Спишут или нет

Решение о том, списать ли долг экс-депутата перед государством или нет, суд примет по завершении процедуры банкротства — это следует из недавнего определения Верховного суда по иску женщины, тоже осужденной за экономическое преступление и тоже подавшей заявление на банкротство.

Дело это интересное — его не раз обсуждали юристы. Жительница Чувашии Алена Брижатая вместе со знакомыми открыла подпольное казино, рассказывает pravo.ru. Но в конце концов ее и других участников преступной группы осудили за незаконную организацию и проведение азартных игр.

А затем прокуратура подала иск и взыскала с организаторов казино ущерб — 398 млн рублей. Деньги взысканы в пользу государства.

Брижатая, отсидев срок в заключении, подала заявление о своем банкротстве. В документах она указала только долг перед государством, а в дальнейшем, уже в Верховном суде, призналась: рассчитывает в ходе банкротства от него освободиться.

Однако почти все судебные инстанции сочли заявление женщины о самобанкротстве необоснованным. Кроме Верховного суда.

Банкротство. Pixabay.com

Повод отказать

В первой инстанции заявили: раз долг возник в связи с совершением преступления, он не может учитываться при определении признаков банкротства.

В кассации отметили: процедура банкротства не предназначена для ухода от ответственности, а задолженность женщины образовалась в результате ее противоправных действий. От долга ее не освободят, банкротство не поможет ей выйти из кризисной ситуации, так что не стоит его и затевать.

Но Верховный суд решил, что судьи не правы — они необоснованно ограничили гражданке доступ к правосудию. Граждане России имеют право на возбуждение дела о собственном банкротстве, независимо от природы и характера их задолженности — и даже тогда, когда гражданин осужден за совершение преступления.

А вот вопрос, списывать ему долг или нет, должен решить суд уже по итогам проведения процедуры банкротства и при ее завершении. Впрочем, один из экспертов портала pravo.ru высказался более определенно: незаконность действий гражданина будет поводом отказать в списании долгов.

Алтапресс