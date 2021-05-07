Алтапресс: Всем будет леденец. 5 ярких трендов сезона, которые сделают из вас куколку

Пока Барби примеряла на себе костюм космонавта от Роскосмоса, дизайнеры украли ее розовые платьица и дали поносить нам. Рассказываем, что еще такого детского и игрушечного теперь не стыдно надеть и взрослым

Всем будет леденец. 5 ярких трендов сезона, которые сделают из вас куколку. gucci.com.

Петчворк

Привет из 80-х идеально подойдет для тех, кто не может определиться, что надеть сегодня: в горошек или полосочку? И то, и другое сразу, и на одном и том же предмете гардероба! Сейчас набирают популярность рубашки, сшитые из разных материалов и сочетающие несочетаемые принты. В тренде и джинсы с петчворком.

Такой контраст встречается в коллекциях весна-лето у Dolce & Gabbana, Etro и Marni.

Петчворк в образах. dolcegabbana.com. Петчворк в образах. dolcegabbana.com. Петчворк в образах. dolcegabbana.com. Петчворк в образах. dolcegabbana.com.

Платья с цветочным принтом

В таком вы будете напоминать своих любимых кукол, Даш и Маш. Подойдет любой принт — от огромных розовых роз до малюсеньких маргариток. Тем временем у Jason Wu — полевые цветы, у Valentino — романтичные полупрозрачные платья с крупными бутонами, а у Carolina Herrera — черное макси-платье со строгими тюльпанами.

Платье. jasonwustdio.com. Платье. jasonwustdio.com. Вечернее платье с лилиями. valentino.com.

Огромные и монохромные очки

К популярным «авиаторам» и «кошачьему глазу» добавились яркие очки со стеклом в тон цветной оправе. Valentino предложили миру надеть розовые очки, Jacquemus — голубые, а Bottega Veneta — зеленые. Miu Miu и Saint Laurent украсили оправы блестками.

Заметной стала любовь дизайнеров к огромным оправам — таким, будто вы в пятилетнем возрасте примерили мамины очки. Ими балуются Gucci, Fendi, Linda Farrow.

Очки. gucci.com. Очки. valentino.com. Очки. gucci.com.

Большие серьги

И снова — будто бы примеряем мамины серьги. Чем длиннее, больше и «раскидистее» аксессуар — тем интереснее. Valentino показали ярусные моносерьги с кристаллами. Simone Rocha — многоярусные тяжелые серьги с жемчугом. Популярны и каффы, закрывающие чуть ли не все ухо. Кафф с жемчужинами от Stella McCartney повторяет природные изгибы, а на ушах моделей Vivetta выросли золотые цветы.

Моносерьга. valentino.com. Серьги. tsum.ru.

Розовый цвет

Цвет, который преследует всех девочек, сейчас в трендах сезона. Причем любой оттенок — от пожеванного «Бабл Гама» до чуть разбавленной марганцовки, от облизанного розовым единорогом леденца до… впрочем, остановимся.

Немного детский флуоресцентный розовый встречается у Stella McCartney, Valentino и Balmain.

Bottega Veneta предлагает total look бледно-розового оттенка. Насыщеннее цвет у Patou и Chanel — в каждый образ дизайнеры добавили по контрастному штришку: жемчужные браслеты, темную обувь, полоску и многое другое.

Алтапресс