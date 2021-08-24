Алтапресс: По космосу и театру. Какие бесплатные экскурсии можно посетить в Барнауле детям и взрослым

Театральные прогулки, пешеходная лекция на английском языке, фотосессии с дикими птицами — чего только не проведут во время Всероссийского экскурсионного флешмоба в Барнауле 28 августа. На каждую встречу нужно обязательно регистрироваться — количество мест ограничено. Расскажем, куда еще есть шанс попасть .

Буквы "Барнаул". Анна Зайкова, altapress.ru

Для взрослых

Экскурсия в Нагорном парке — на английском и русском языках

Экскурсия на английском — отличный шанс подтянуть знания, которые, по условиям организаторов, должны быть не ниже Pre Intermediate. Осталось всего несколько свободных мест на прогулку с гидом-переводчиком Ольгой Проминской. Она расскажет о первых улицах города и истории барнаульской Горы. Все участники получат чек-листы с историческими терминами на английском.

Организаторы рекомендуют взять с собой блокнот для записи новых слов. И не забудьте о масках.

Экскурсия по старым кладбищам Барнаула Ирина Пергаева

Записаться на экскурсию можно здесь. Место встречи — Нагорный парк. Время — 12:00.

На «русской» экскурсии участникам также расскажут об истории Нагорного парка. Сбор в 12:00 на смотровой площадке у лестницы. Запись — здесь.

Экскурсия по театру и мастер-класс

Те, кто отправятся на экскурсию в Крепостной театр, погрузятся в искусство по-полной. Участники смогут выйти на сцену и научиться актерским примудростям. Проведет экскурсию художественный руководитель театра Александр Савин.

С собой нужно взять сменную обувь и средства индивидуальной защиты. Одеться лучше в удобную одежду. Начало экскурсии в 12:00. Адрес — ул Кирова, 51 а. Рекомендуемый возраст участников — не младше 16 лет. Запись — здесь.

Крепостной театр. Анна Зайкова.

Экскурсия в музей завода

Выставочный зал и музей станкостроительного завода тоже можно посетить 28 августа. Здесь гости узнают все о том, как развивался завод и как он повлиял на город, а также увидят продукцию, которую выпускают рабочие.

С собой обязательно нужно взять паспорт и маски. Сбор у проходной пятиэтажного здания по адресу ул. Кулагина, 28 в 12:00. Записаться можно здесь.

Экскурсия по историческому центру города

Пешеходная экскурсия откроет вам, какие же улицы в Барнауле — самые старинные, как они назывались до революции. Узнаете, чем уникальна Демидовская площадь и почему на ней стоит обелиск. А также познакомитесь с историями деревянных зданий начала XX века, в том числе о Доме Архитектора и «Русском чае».

«Русский чай» на пр-те Красноармейском. Анна Зайкова.

Экскурсовод — научный сотрудник краеведческого музея Ирина Ушакова. На экскурсию нужно взять маски и головной убор. Одевайтесь по погоде. Записаться на прогулку можно здесь. Сбор в 12:00 у дома по ул. Ползунова, 39.

Прогулка по улице Льва Толстого

Во время нее участники узнают все об истории этой старейшей улице — от особенностей архитектуры построек до судеб их жителей.

Сбор у музея «Город» в 12:00. Запись — здесь.

Здание Гордумы и управы (музей «Город»). Анна Зайкова, altapress.ru

Выставка «Дар Алтая»

Посмотреть картины, узнать об их художественной ценности и судьбе заслуженного художника России Валерия Тебекова можно в «Туриной горе». Все о живописных произведениях и особенности графики участникам расскажет руководитель галереи Екатерина Левина.

Адрес — Димитрова, 85а. Время — 12:00. Запись — здесь.

Турина гора. Анна Зайкова.

Экскурсия в гостинице «Алтай»

Все о тайнах легендарного барнаульского отеля вы узнаете на экскурсии. Не забудьте взять с собой бахилы. И, конечно, записаться на экскурсию — здесь на ту, что начнется в 13:00, здесь — в 15:00.

Знакомство с дикими птицами

Чтобы оценить красоту сокола-балобана, сапсана, кречета, сов и других редких птиц, отправляйтесь в питомник «Алтай-Фалькон». После лекции можно будет подержать на руке и сфотографироваться с совой Пушинкой и охотнчьим соколом-балобаном.

Сокол-балобан. minprirody.alregn.ru

Экскурсию проведет профессор, директор Зоологического центра Института биологии и биотехнологии АлтГУ Сергей Снигирев.

Сбор в поселке Южный, ул. Лесосечная, 25 в 12:00. С собой рекомендуется брать детей от 7 лет. Запись здесь.

Для детей

Экскурсия по оранжерее

Все о плодоносящих кустарниках и крупах узнают участники экскурсии от краевого детского экологического центра. Дети станут отличать манную крупу от булгура, соотносить крупы и каши, которые из них готовят, увидеть, как растет настоящий виноград и попробовать ягоды прямо с грядки.

Зерна сои. Открытые источники.

Встречаются экскурсанты у центрального входа в здание детского экологического центра по адресу ул. Парковая, 7. Зарегистрироваться для участия нужно здесь. Мест осталось мало.

Экскурсия в «Дом меда»

Дети узнают о том, как пчелки делают мед, а пчеловоды его собирают. Ну и, конечно, попробуют его с травяным чаем.

Встреча пройдет в магазине «Дом меда» по адресу ул. Мало-Тобольская, 8а. Записаться можно здесь.

В Барнауле начали продавать мед нового урожая. Дмитрия Лямзин, ИД «Алтапресс»

Экскурсия в дореволюционный мир

Побывать в деревенском доме начала XX века? Легко. Экскурсовод покажет домашнюю утварь, размещенную в старинном интерьере, и расскажет о былой жизни хозяек. Также дети увидят старинные кованные гвозди и узнают все о профессии кузнеца.

Сбор в музее «Наследие» в школе № 125 в 12:00. Записаться можно здесь.

Барнаул в начале XX века retro. moi-barnaul.ru

Знакомство с русской печью

В музее «В кругу семьи» дети познакомятся с русской печью — узнают о том, как в ней мылись и какие обряды с ней связаны. Также здесь можно попробовать русский калач, правда, не бесплатно.

Запись — здесь. Сбор в 12:00 по адресу ул. Анатолия, 130.

Космос. Звезды. СС0

Космическое путешествие в планетарии

О жизни на Марсе, температуре Венеры и глубинах космоса детям расскажут во время полнокупольной программы.

Сбор в планетарии в Изумрудном парке в 12:00. Записаться нужно здесь.

Алтапресс