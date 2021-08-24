Алтапресс: Когда фуд-блогов мало. 7 гастрономических курсов Барнаула, где научат готовить «Кровавую Мэри» и «Сникерс»

В барнаульских кулинарных школах говорят: «Даже яичницу можно превратить в шикарный деликатес». На каких курсах из домохозяек делают шеф-поваров и где штампуют ловких барменов, узнавал altapress.ru.

Еда. Продукты. Выпечка. СС0

Студия «Глазурь»

Школа кондитерского мастерства «Глазурь» приглашает на кулинарные уроки взрослых и детей. Здесь рассказывают, как за 3 часа приготовить чизкейк «Сникерс» и испечь нежный «Наполеон».

Преподаватель студии Анастасия Малова говорит: «Наша команда обучает новичков и «бывалых» домашних кондитеров.

Все занятия проходят в практическом режиме — это означает, что участники отрабатывают полученные знания под присмотром наставников.

Отметим, что 28 и 29 августа в «Глазури» пройдет мастер-класс «Авторские торты» стоимостью 2,5 тыс. рублей. Одно из блюд, которое приготовят студенты-кулинары, — торт «Черный кардинал».

Адрес: ул. Геодезическая , 47е

«Студия вкуса»

«Студия вкуса» организует мастер-классы на вечеринках и праздниках. Стандартный кулинарный урок включает в себя приготовление салата, горячего и десерта. Также шефы заведения научат готовить шоколадное печенье и ароматную мини-пиццу.

«Студия вкуса» проводит вкусные уроки для взрослых и детей. «Никаких банальных рецептов и унылых лекций», — утверждают на сайте кейтеринговой службы.

Адрес: Интернациональная , 47

Курсы «Стрекоза»

«Стрекоза» — еще одна «тортиковая» студия. Ее преподаватели объясняют, как мастерить реалистичные цветы из сладкого крема и зефира. Кроме того, на курсах учат выпекать из теста милых ежиков и собачек, с виду напоминающих фарфоровые копилки.

Ближайшее обучение пройдет в «Стрекозе» с 9 по 11 сентября. В эти дни повар Петр Семин поведает о тонкостях работы с зеркальной глазурью. А еще покажет, как готовить слоеные косички с ореховым пралине. Стоимость мастер-класса — по запросу.

Адрес: ул. Власихинская , 109

Курсы Алины Вельвет

Барнаульский кондитер Алина Вельвет обучает кондитерскому мастерству с нуля. Все ее мастер-классы проходят онлайн.

Ученикам Алина предоставляет доступ к роликам с рецептами и пошаговым приготовлением. В ее преподавательском «меню» — торты «Карамельный латте», «Банан-фундук в шоколаде», «Лесные ягоды», «Трансформер».

По словам Вельвет, за свою карьеру она была наставником примерно 16 тыс. будущих кондитеров.

Страница Алины Вельвет в Инстаграм: velvet.alina

«Бар 22»

Напитки. СС0

Магазин товаров для ресторанов «Мастер Микс» предлагает барнаульцам пройти курсы для барменов.

Занятия в школе напитков «Бар 22» проводит президент краевой Барменской ассоциации Андрей Сапсаев. Он же — владелец первого в России безалкогольного бара «Кокос».

Шеф по рюмочкам учит правильно обращаться с посудой, готовить экзотические коктейли, кофе и чай. Студентам он преподает науку с забавным названием «Миксология».

Андрей Сапсаев, бармен. Олег Богданов

За время работы школа «Бар 22» подготовила больше 14 тыс. ресторанных специалистов. Цены на обучение также предоставляются по запросу.

Адрес: ул. Балтийская , 82. Магазин «Мастер Микс»

«Шеф-еда»

В кейтеринговой службе «Шеф-еда» можно заказать мастер-класс для больших компаний. В том числе детских.

Мороженое. опубликовано на yapokupayu.ru

«Занятия научат детей работать в команде и понимать разные кулинарные «трюки». А еще познакомят с инструментами для оформления готовых блюд», —­ сообщает их сайт.

Импровизированные студенты в «Шеф-еде» готовят салаты, горячие блюда, десерты и разную выпечку.

Также служба организует праздничные кулинарные шоу. С крио-мороженым (приготовленным при помощи жидкого азота. — Прим. ред.), «расплескиванием» шоколадного фонтана и запеканием маршмэллоу на мини-костре.

Шоколад СС0

Адрес: пр. Калинина , 18

«АВ-Повар»

В «АВ-Повар» воспитывают поваров, кондитеров и пекарей. Здесь дают азы приготовления тортов с мастикой и кремом, оладий, хлеба, блинов.

Руководители заведения предлагают обучение с нуля и повышение квалификации. К примеру, есть курс «Кондитер» с теорией и практикой за 16,5 тыс. рублей.

Представитель школы Антон Звягин говорит: «У нас оборудована лаборатория для практических занятий, готовки. Практика составляет 70% обучения. Теории, которая не пригодится, в программах нет. Преподаватели и сами работают по специальности. Поэтому рассказывают самое важное».

Адрес: ул. Ползунова , 34а

Алтапресс