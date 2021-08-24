Алтапресс: Известная компания со «скидкой» в 140 млн взяла подряд на «умные» дороги в Барнауле и Новоалтайске

«Алтайавтодор» определил компанию, которая будет внедрять на дорогах Барнаульской агломерации интеллектуальную транспортную систему. Им стал «Ростелеком», ранее разработавший технический проект системы и предложивший на аукционе сумму, которая почти на 140 млн рублей меньше стартовой цены. Что это за система, где она будет внедряться и что она даст?

Искусственный интеллект. Pixabay.com 1 Что это такое — интеллектуальная транспортная система?

Интеллектуальная транспортная система — это, во-первых, оборудование, которым оснащаются светофоры, камеры фото-видеофиксации, информационные табло, «умные остановки», пункты весогабаритного контроля, метеостанции на городских и межмуниципальных дорогах.

А, во-вторых, это программное обеспечение: информация поступает в режиме реального времени в единый центр, обрабатывается и позволяет управлять ситуацией на дорогах и принимать важные решения в будущем.

В 2020 году внедрение такой системы на дорогах стало одним из приоритетных направлений Минтранса России.

Центр управления регионом. altairegion22.ru 2 Кто участвовал в аукционе по Барнаульской агломерации и почему выиграл?

Начальная цена, которую готов был заплатить «Алтайавтодор» за внедрение интеллектуальной системы в Барнаульской агломерации, составила 207,76 млн рублей.

Компания «Систематика» (Москва) предложила сделать это за 153,25 млн рублей. «Ростелеком» — за 69 млн, следует из информации госзакупок. Третий участник — «Модульные системы управления» из Красноярска — предложил 36 млн рублей.

Но на итоговую оценку рейтинга участника влияли, кроме суммы, другие параметры. В итоге первое место занял «Ростелеком». Информация о заключении с ним контракта пока не опубликована. Ранее в мэрии Барнаула сообщали, что именно «Ростелеком» был разработчиком технического проекта создания в Алтайском крае этой системы. На разработку было выделено 30 млн рублей, проект прошел госэкспертизу в Москве.

Автомобили. Пробка. Анна Зайкова, altapress.ru. 3 Зачем внедряют «умные» системы на дорогах?

Главными мотивами внедрения интеллектуальной системы в стране были снижение числа смертей на дорогах и разгрузка крупных городов от пробок. Но уже сейчас понятно, что она позволит многое. Вот как объясняли задачи на сайте Барнаула.

Проблемы дорожной системы Барнаула и агломерации являются типичными: загруженность дорог, пробки, рост ДТП, несанкционированные парковки, загрязнение воздуха.

«Конечно, решением этих проблем стало бы строительство новых дорог и развязок, но городское пространство и финансовые возможности не всегда это позволяет. Поэтому надо улучшать имеющуюся инфраструктуру, качество и эффективность ее организации и управления», — привела мэрия объяснения заместителя директора алтайского филиала «Ростелекома» Ольги Курылевой.

Комплекс фото- и видеофиксации нарушений ПДД. 04.мвд.рф 4 Что именно будет сделано в рамках проекта?

В материалах госзакупки указано, что «интеллектуальная транспортная система предусматривает автоматизацию процессов управления дорожным движением».

При этом, как объяснили власти, проект предусматривает в первую очередь строительство центра обработки данных и модернизацию светофорного регулирования. Все светофоры будут дооснащены (оборудованы детекторами транспорта) и объединены в единую систему.

Как объяснял руководитель «Алтайавтодора» Васлий Мотуз, помещения для размещения оборудования и создания Центра управления уже подготовлены — они находятся в здании минтранса края на ул. Папанинцев, 105. В 2022—2023 годах планируется подключить к системе все светофоры, камеры фотовидеофиксации и другие ресурсы, сообщала «РГ».

Дорога. Пробка. Светофор. Анна Зайкова, altapress.ru. 5 Как это будет работать?

Пример приводит «Российская газета». Получив информацию с мест, искусственный интеллект должен быстро просчитать оптимальное решение по урегулированию транспортной ситуации и принять меры.

Например, при заторах автоматически включить «зеленую улицу», чтобы увеличить пропускную способность и скорость движения автомобилей.

6 Где именно ее будут внедрять?

В минтрансе края, презентуя проект, заявили, что система будет установлена на территории Барнаула и Новоалтайска. Завершат его до 2023 года.

Это — пилотный проект. В дальнейшем его будут тиражировать на других территориях Алтайского края и сопрягать с аналогичными проектами в других регионах.

Светофор модернизировали в Барнауле. barnaul.org. 7 Что такое детектор транспорта?

Детекторы транспорта, которые планируется устанавливать на светофорах, — штуки, которые могут круглосуточно наблюдать за дорожным движением, автоматически собирать, контролировать и передавать информацию о транспортных средствах, проехавших через систему контроля.

В детекторе есть видеокамера, модуль связи, блок питания, системная плата, GPS-приемник, инфракрасный прожектор. Он распознает марки, модели машин, типы транспортных средств, определяет их количество, скорость, загрузку по полосам движения.

8 За чей счет «банкет»?

Источник финансирования проекта — федеральный бюджет. Судя по заявлениям, сделанным ранее чиновниками, в дальнейшем будут проводиться и другие работы по созданию умных дорог. До 2023 года на это планируется направить 360 млн рублей.

При этом Василий Мотуз оценивал внедрение проекта суммой в 1 млрд рублей — вероятно, речь шла о регионе в целом. «Рассчитываем получить эти деньги», — приводит сайт барнаульской мэрии его слова.

Вид на участок под застройку со стороны ул. Взлетной. 9 Кто будет пользоваться системой?

Не только дорожники и минтранс. Информация, которую будут собирать и обобщать центры, поможет принимать оптимальные решения, скажем, связанные с застройкой.

Если, например, планируется построить в городе торгово-развлекательный центр, система оценит его транспортную доступность, покажет, где нужны пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, места для парковки автомобилей и многое-многое другое.

В дальнейшем предполагается создать мобильные приложения и сервисы и для водителей. А в отдаленной перспективе — модуль управления парковками и даже беспилотным транспортом.

Алтапресс