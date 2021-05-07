Алтапресс: Жаркий и без горячей воды. Каким будет май в Алтайском крае

Май в Алтайском крае ожидается теплее нормы, а под конец месяца в регионе и вовсе будет по-настоящему летняя погода. Таков предварительный прогноз синоптиков на последний весенний месяц.

Жара, дети купаются в фонтане. Михаил Хаустов

Температура воздуха и количество осадков

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых, май-2021 будет действительно благоприятным.

Людмила Сырых,

начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:

Температура воздуха, согласно предварительному прогнозу, будет выше нормы на 1−1,5 градуса. Норма средней месячной температуры в Алтайском крае в зависимости от района составляет +11…+14 градусов.

Что касается месячной амплитуды температуры воздуха, то в ночные часы в мае они будут балансировать в диапазоне −1…+8, хотя местами даже в темное время суток могут подниматься до +16 градусов.

Дневные температуры в крае в течение месяца также могут иметь существенный разброс — от +10…+16 градусов до +17…+22 градусов, а местами даже до +28…+32 градуса.

Лето. Жара. СС0.

Факт

В Барнауле норма средней месячной температуры в мае составляет +11,8 градуса.

Особенно теплой выдастся третья декада мая. Как ожидается, ночные температуры в последнюю десятидневку месяца составят +12…+17 градусов, а днем столбики термометров могут подниматься до отметки в +33 градуса. Столь высокие температуры будут сопряжены с грозовой погодой.

Количество осадков на территории региона в мае прогнозируется на типичном для наших широт уровне.

По словам Людмилы Сырых, в зависимости от того или иного района края норма составляет 25 — 51 мм. В предгорных районах нормальное значение месячных осадков более существенно и определяется показателем 52 — 83 мм.

Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром. СС0

Отметим, что в целом эти данные подтверждают опубликованный ранее вероятностный прогноз температуры и осадков на вегетационный период.

Какая погода будет в Алтайском крае в ближайшую неделю

В период 7 — 14 мая районы Алтайского края успеют испытать влияние и циклона, и антициклона.

Так, если накануне в регионе царила 30-градусная жара, то 7 мая районы края окажутся под воздействием холодных фронтов. Температура воздуха в дневное время будет более скромной и составит +19…+24 градуса. Утром в восточных районах возможен дождь.

8 и 9 мая Алтайский край будет находиться под влиянием антициклона.

Солнце. Жара. Лето. СС0

Людмила Сырых,

начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:

В Алтайском крае в эти дни установится спокойная погода без осадков. Ночные температуры составят +3…+8 градусов. Днем будет +17…+24 градуса, а по южным районам до +28 градусов.

Затем, в период 10 — 14 мая районы Алтайского края испытают воздействие южного циклона. В регионе местами прогнозируются дожди разной интенсивности, погода будет нестабильной.

Ночные температуры в эти дни будут балансировать в диапазоне +2…+8 градусов, днем будет +14…+21 градус.

С 15 мая в регионе вновь ожидается установление устойчивой погоды, температуры воздуха пойдут вверх.

Жара в Барнауле Михаил Хаустов

Какие опасности таит в себе май

Теплая погода, несмотря на всю свою благоприятность, повышает риск возникновения природных и бытовых пожаров. В данный момент в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности (4 класс горимости).

В период с 7 по 11 мая местами в западных районах края ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

Очевидно, что штормовое предупреждение по пожароопасности будет продлено в течение мая еще не раз.

Прогнозируемые майские грозы также способны негативно сказаться на обстановке с пожарами. Как известно, грозы являются одной из причин возгораний в лесах.

Гроза. Михаил Хаустов

Кроме того, на май приходится вторая волна паводка, которая в Алтайском крае, как показывает многолетняя практика, куда более опаснее первой.

«Основным источником чрезвычайных ситуаций в мае является вторая волна весеннего половодья в 3-я декада мая — 1-я декада июня, когда происходит активное снеготаяние в предгорных и горно-таежных районах Республики Алтай. Основная опасность этого периода — подъем уровня воды в основных реках выше критических отметок, подтопление населенных пунктов, а также сельхозугодий, расположенных в низменных участках местности», — сообщили altapress.ru в ГУ МЧС по региону.

По оценкам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, наиболее сложная гидрологическая ситуация в мае прогнозируется в Алтайском крае, Республике Алтай, Новосибирской, Томской, Кемеровской и Омской областях.

Факт

По информации Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, в регионе 39 муниципальных образований и 182 населенных пункта подвержены всем видам паводка.

Паводок на Алтае. Олег Богданов

Коммунальная жара

Еще в конце апреля жители крупнейших городов Алтая — Барнаула, Бийска и Рубцовска — начали жаловаться на жару в квартирах.

В связи с установлением теплой погоды муниципальные власти приняли решение о завершении отопительного сезона.

Так, в Рубцовске отопительный период был окончен с 30 апреля. В Бийске сезон горячих батарей завершен с 1 мая.

А вот в Барнауле во многих многоквартирных домах тепло еще подается, хотя постановление о завершении отопительного сезона 2020−2021 уже подписано главой города Вячеславом Франком. В краевой столице энергетики приступят к отключению отопления у потребителей 11 мая.

Жара. Вентилятор. СС0

«Система теплоснабжения будет переведена в режим работы для подачи только горячей воды. Отопительный сезон в Барнауле стартовал 22 сентября 2020 года и продлился 232 дня. Согласно законодательству, если среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти суток подряд устанавливается на уровне более +8 градусов, то это является основанием для прекращения подачи тепловой энергии потребителям», — уточнили в городской администрации.

Кстати, с 11 мая в Барнауле также стартуют гидравлические испытания. Традиционно энергетики начнут тестировать коммунальные сети с контура ТЭЦ-3, но в новом формате — короткими периодами отдельно по магистралям.

«Благодаря техническому решению сроки отключения горячей воды для потребителей станции сократились на шесть дней», — подчеркивают в мэрии краевой столицы.

В Барнауле отключили воду. Олег Богданов

Отключение горячей воды для потребителей ТЭЦ-3:

с 11 по 20 мая , с 12 по 15 июля — по контуру магистрали № 31 для 108 тысяч жителей Индустриального района в границах улиц Попова , Северо-Западная , Гущина , Транзитная , Павловский тракт , Северный Власихинский проезд;

с 12 по 15 июля — по контуру магистрали № 31 для 108 тысяч жителей Индустриального района в границах улиц Попова Северо-Западная Гущина Транзитная Павловский тракт Северный Власихинский проезд; с 24 мая по 2 июня , с 12 по 15 июля — по контуру магистрали № 34 для 69 тысяч жителей Железнодорожного , Центрального и Индустриального районов в границах улиц Молодежная , Партизанская , Короленко , Челюскинцев , Змеиногорский тракт;

с 12 по 15 июля — по контуру магистрали № 34 для 69 тысяч жителей Железнодорожного Центрального и Индустриального районов в границах улиц Молодежная Партизанская Короленко Челюскинцев Змеиногорский тракт; с 15 по 24 июня , с 12 по 15 июля — по контуру магистрали № 33 для 120 тысяч жителей Ленинского района в границах улиц Солнечная Поляна , Гущина , Малахова , Антона Петрова , Попова и Павловский тракт;

с 12 по 15 июля — по контуру магистрали № 33 для 120 тысяч жителей Ленинского района в границах улиц Солнечная Поляна Гущина Малахова Антона Петрова Попова и Павловский тракт; с 28 июня по 7 июля , с 12 по 15 июля — по контуру магистрали № 32 для 87 тысяч жителей Индустриального и Железнодорожного районов в границах улиц Советской Армии , Попова , Транзитная , Взлетная , Павловский тракт , а также пос. Новосиликатный и Южный.

Испытания по контуру ТЭЦ-2 пройдут в прежнем режиме, но их сроки сократились — на четыре дня. Отключение горячей воды для жителей краевого центра потребуется в период с 19 июля по 5 августа.

Алтапресс