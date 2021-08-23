Алтапресс: Смяло крышу. Серьезная авария с переворотом произошла в Барнауле

Вечером 23 августа в Барнауле под мостом на пересечении ул. Малахова и Павловского тракта произошла серьезная авария.

В Барнауле на улице Малахова перевернулся автомобиль Инцидент Барнаул

Автомобиль заехал на пешеходную часть рядом с остановкой и перевернулся.

По сообщению очевидцев Инцидент Барнаул, водитель получил травму лица.

Обстоятельства неизвестны, предположительно, водитель мог уходить от столкновения с пешеходом.

«Водитель не справился с управлением, залетел на пригорок над остановкой и скатился на крышу, машину перевернули, все живы, у водителя секущая рана на лице», — рассказали свидетели аварии.

Ранее на дороге Барнаула случилась страшная трагедия — ночное ДТП унесло жизнь мужчины.

Известно, что водитель 2000 года рождения на автомобиле Honda Accord сбил на регулируемом переходе пешехода. От сильнейшего удара ему оторвало ногу, пострадавший скончался на месте.

Алтапресс