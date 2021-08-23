ГОРНЯК22 23.08.2021
Барнаул

Алтапресс: Стало известно, когда в Барнауле откроют новое здание театра кукол и какие первые спектакли там покажут

Горняк22
26 минут Ago

31 августа театр кукол «Сказка» в Барнауле официально откроет свои двери в новом здании на ул. Пушкина, 41.

В Барнауле завершили строительство театра кукол "Сказка" Анна Зайкова

Новый дом театр кукол ждал несколько лет. В 2014 году старое здание на ул. Пушкина признали аварийным. Сначала артисты нашли временный приют в ДК Моторостроителей, затем в бывшем здании кинотеатра «Родина».

Несмотря на временные трудности, театр значительно подрос в профессиональном плане.

«Творческая жизнь в театре кукол кипела и во время строительства: был проведен фестиваль, лаборатории, повышение квалификации артистов, поставлено более 30 спектаклей, труппа увеличилась в два раза», — рассказали в пресс-службе «Сказки».

В Барнауле в театре кукол &quot;Сказка&quot; сдали спектакль &quot;Паша&quot;1 В Барнауле в театре кукол «Сказка» сдали спектакль «Паша» Анна Зайкова

Новое здание порадует зрителей большим зрительным залом на 203 человека со специальными трансформирующимися креслами. Сцену будет закрывать абстрактный занавес от художника-монументалиста из Пятигорска Александра Кирпичева.

Также на сцене установлен светодиодный экран, а свет и звук будут воспроизводить на европейском оборудовании.

На первом этаже самых маленьких зрителей ждет отдельный зал «Театра на подушках», где малыши смогут посмотреть сказку не в креслах, а уютно расположившись на подушках. В фойе второго этажа предусмотрен зал-трансформер для новогодних интермедий и других праздничных событий.

В Барнауле завершили строительство театра кукол &quot;Сказка&quot;2 В Барнауле завершили строительство театра кукол «Сказка» Анна Зайкова В театре кукол &quot;Сказка&quot; в Барнауле ставят спектакль &quot;Человек из Подольска&quot;3 В театре кукол «Сказка» в Барнауле ставят спектакль «Человек из Подольска» Дарья Беркетова

Праздничный концерт в честь открытия начнется в 17:00.

Первые спектакли в новом здании покажут 4 сентября — зрители смогут посмотреть «Денискины рассказы» и премьерную «Репку».

В сентябре также покажут две новых постановки — 11 сентября «Рассказ собаки» по рассказу Марка Твена (12+) и 16 сентября «Паша» по роману Павла Селукова (16+).

Сейчас актеры театра кукол готовят новую постановку — в российском театре кукол впервые покажут абсурдный спектакль по пьесе «Человек из Подольска». «Афиша» уже побывала на его репетиции. Премьера назначена на октябрь.

Что еще готовят барнаульские театры для нового театрального сезона — читайте в разборе «Афиши» здесь.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Смяло крышу. Серьезная авария с переворотом произошла в Барнауле

Алтапресс: Смяло крышу. Серьезная авария с переворотом произошла в Барнауле

Горняк22
25 минут Ago
Вечером 23 августа в Барнауле под мостом на пересечении ул. Малахова и Павловского тракта произошла серьезная авария. В Барнауле на улице Малахова перевернулся автомобиль Инцидент...
Алтапресс: Новые разовые выплаты. Когда и на какие деньги могут рассчитывать пенсионеры и военные

Алтапресс: Новые разовые выплаты. Когда и на какие деньги могут рассчитывать пенсионеры и военные

Горняк22
26 минут Ago
Президент России Владимир Путин накануне высказался о необходимости произвести разовые выплаты пенсионерам и военнослужащим. Рассказываем, кто и на какие деньги может рассчитывать. Пенсия, старость....
Алтапресс: «Ой, понарисуете, будет дорого строить». Барнаульские дизайнеры рассказывают о мифах и трендах в ремонте

Алтапресс: «Ой, понарисуете, будет дорого строить». Барнаульские дизайнеры рассказывают о мифах и трендах в ремонте

Горняк22
26 минут Ago
Опытные дизайнеры интерьеров и архитекторы Анастасия Гончарова и Марина Шляхова рассказали altapress.ru о тонкостях работы и главных трендах в ремонте. Дизайн Анастасии Гончаровой. Предоставлено altapress.ru....
Алтапресс: Суд подтвердил устный сговор скупщиков молока на Алтае, но бизнес называет другие причины обвала цен

Алтапресс: Суд подтвердил устный сговор скупщиков молока на Алтае, но бизнес называет другие причины обвала цен

Горняк22
26 минут Ago
Управление Федеральной антимонопольной службы в Алтайском крае подтвердило в суде вывод о ценовом сговоре скупщиков молока в Курьинском и Краснощековском районах в 2020 году. Между тем,...
Алтапресс: TikTok не мешает. Сергей Мансков — о том, как и где из детей делают гениев науки и о последнем литературном «воздухе»

Алтапресс: TikTok не мешает. Сергей Мансков — о том, как и где из детей делают гениев науки и о последнем литературном «воздухе»

Горняк22
26 минут Ago
Здесь «пасут» квадрокоптеры в сетках, скрещивают томаты с картошкой и думают о том, как запустить комбайны без водителей. Футуристический детский технопарк «Кванториум.22» объявил новый...

Читать по теме:

ВТОПЕ: