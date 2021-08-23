ГОРНЯК22 23.08.2021
Барнаул

Алтапресс: Новые разовые выплаты. Когда и на какие деньги могут рассчитывать пенсионеры и военные

Горняк22
25 минут Ago

Президент России Владимир Путин накануне высказался о необходимости произвести разовые выплаты пенсионерам и военнослужащим. Рассказываем, кто и на какие деньги может рассчитывать.

Пенсия, старость. Михаил Хаустов 1 Кого в первую очередь планируется материально поддержать?

По словам главы государства, в первую очередь, необходимо организовать выплаты для пенсионеров и военных. Речь идет о суммах 10 — 15 тысяч рублей.

2 Когда предлагается осуществить выплаты?

Владимир Путин предложил организовать начисление выплат до конца 2021 года.

Пенсия. Пожилая женщина.1 Пенсия. Пожилая женщина. СС0 3 Сколько начислят пенсионерам?

По словам Путина, всем пенсионерам, в том числе работающим и военным, следует выплатить в этом году по 10 тысяч рублей.

«Этой тысячи, которую мы предусмотрели на прибавку к пенсии, на мой взгляд недостаточно. И я просил бы „Единую Россию“, когда она сформирует соответствующую фракцию в Думе, определенным образом отреагировать, и предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году, осуществить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей», — объяснил глава государства.

4 Сколько начислят военным?

Согласно заявлению президента, военнослужащим следует дополнительно выплатить в среднем по 15 тысяч рублей. «По отдельным категориям государство должно предпринять прямые шаги поддержки. К ним, безусловно, относятся военнослужащие и приравненные к ним», — сказал Владимир Путин.

Армия России. Военные.2 Армия России. Военные. минобороны. рф, CC BY 4.0 5 А что известно про деньги за вакцинацию?

Ранее сообщалось, что в России разыграют денежные призы по 100 тысяч рублей среди вакцинированных от коронавируса. Конкурс-эксперимент пройдет с 1 сентября по 1 декабря. Эту акцию проводит российское правительство.

Участниками эксперимента могут стать лица старше 18 лет. Учитывать будут всех, кто вакцинировался до подведения конкурсных итогов.

Всего разыграют 100 млн рублей. Их распределят между одной тысячей победителей.

Алтапресс

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