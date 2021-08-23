Алтапресс: «Ой, понарисуете, будет дорого строить». Барнаульские дизайнеры рассказывают о мифах и трендах в ремонте

Опытные дизайнеры интерьеров и архитекторы Анастасия Гончарова и Марина Шляхова рассказали altapress.ru о тонкостях работы и главных трендах в ремонте.

Дизайн Анастасии Гончаровой. Предоставлено altapress.ru.

Дизайнеры — для чего они

В последние годы покупатели квартир часто закладывают средства на дизайн, отмечают специалистки. Этому есть несколько причин: благодаря льготной ипотеке люди стали чаще покупать жилье, которое, конечно, хочется сделать комфортным и уютным. А еще в новых квартирах часто свободная планировка — это дает простор для творчества.

Дизайнер должен быть хорошим психологом, чтобы понять, что хочет клиент и каковы его реальные финансовые возможности, уверена Марина Шляхова: «Очень часто о них не говорят: боятся признаться, что не могут купить натуральный паркет или что дизайнер потратит весь бюджет».

Также дизайнер может вовремя «остановить» клиента. «У меня был заказчик, заявлявший, что в своей маленькой квартире хочу это и то, а еще у нас двое детей, поэтому — каждому по комнате и морю места. Но из одной шкурки не получится 8 шапок сделать», — говорит Анастасия Гончарова.

Анастасия Гончарова. Предоставлено altapress.ru.

Как отмечают наши герои, дизайнер обязательно должен быть специалистом в архитектуре, либо сотрудничать с таким экспертом. «Законодательство, связанное с перепланировками, очень быстро меняется, — отмечает Марина Шляхова. — Допустим, в Москве уже нельзя выкладывать поддон душа плиткой: часто строители делают это как попало — и вода бежит на соседей снизу. Можно поставить готовый поддон с трапом от производителя. Скорее всего, такая норма придет и к нам».

Нередко дизайнеры слышат в свой адрес «Ой, понарисуете, будет дорого строить». «Мы ведь всегда предупреждаем, что плитку нужно не только купить, но и уложить. Работа мастера — это недешево, — говорит Шляхова. — Есть миф, что можно собрать шикарный дизайн за три копейки. Можно. Но с грамотными планировочными решениями, электрикой, ровными полами и многим другим. Не нужно строить иллюзию, что дорогой дизайнер сотворит чудо из подручных средств».

Марина Шляхова. Предоставлено altapress.ru.

Заблуждения

Недооценивать стоимость черновых отделочных материалов

Марина Шляхова: «Некоторым кажется, что самое дорогое в ремонте — паркет. А потом приезжают отделочники и привозят счета на строительные смеси, шпатлевку и очень дорогую электрику. По мелочи набирается огромная сумма».

Планируемый бюджет ремонта можно смело умножать на три — в этой формуле уверена Анастасия Гончарова.

Экономить на бригаде

Дизайнеры говорят, что иногда в стремлении сэкономить клиенты нанимают дешевые отделочные бригады, которые в итоге убивают дорогие материалы. «До смешного доходит: как-то у меня спросили, как на стену прикрепить декоративный кирпич. Видела дорогие обои по 7 тыс. за рулон, наклеенные внахлест!» — восклицает Марина Шляхова.

Дизайн Марины Шляховой. Предоставлено altapress.ru.

Она рекомендует также не экономить на сантехнике, электрике и напольном покрытии — переделывать долго и проблематично. «Экономить вообще нельзя — это ваш интерьер», -говорит дизайнер.

Самая лучшая экономия — работать с профессионалами с самого начала, уверена Анастасия Гончарова: «У меня ребята сразу включают стоимость непредвиденных моментов. Дешевые же бригады сначала назначают самую низкую цену, а потом начинают тянуть из клиента. В итоге потратите столько же денег, что и на „дорогих“ специалистов, только получите низкое качество работ».

Дизайнер должен указывать , как работать

У дизайнеров есть услуга — авторский надзор. Как правило, в его рамках специалист следит, чтобы все работы были сделаны по проекту, а также освобождает заказчика от необходимости следить за поставкой материалов.

Дизайн Марины Шляховой. Предоставлено altapress.ru.

«Есть ошибочное мнение, что я буду стоять и рекомендовать, на какой клей клеить обои. Моя задача сказать, что это — сюда, а это — сюда. Я начинаю авторский надзор только после того, как подготовила проект «на бумаге». Отказываюсь, когда чужая бригада уже «накосячила», — рассказывает Марина Шляхова.

2 см шумоизоляции сделают из квартиры безэховую камеру

«Чтобы сделать по-настоящему эффективную звукоизоляцию, потребуется убрать не меньше 10 сантиметров от высоты потолков, — объясняет Марина Шляхова. — У нас потолки 2,69, 2,65 метров — а если еще пол придется выравнивать, что останется? Если клиенты стремятся сделать хотя бы даже двухсантиметровую изоляцию, прошу не тратить деньги — все равно это не даст должного эффекта».

Стоимость услуг

Она зависит от площади, сложности и дополнительных услуг вроде авторского надзора. «Проект в квартире в 60−80 квадратов в среднем стоит 1,9 тыс. рублей за квадратный метр», — говорит Марина Шляхова.

Дизайн Марины Шляховой. Предоставлено altapress.ru.

Маленькая площадь — не значит дешевле. «За маленькую ванную комнату с джакузи я взяла 2 тыс. рублей за квадратный метр — работы там на целый бассейн», — говорит Анастасия Гончарова.

Тренды

Стили

Сегодня популярны стили, которые сочетают в себе несколько разных традиций.

Japandi — смешение двух интерьерных традиций: скандинавской и японской. Минимум визуального шума, функциональный декор, сдержанные оттенки и природные материалы.

Дизайн Марины Шляховой. Предоставлено altapress.ru.

«Считалось, что это нельзя совмещать — разная философия. Но выдержанность Японии и уравновешенность Скандинавии в итоге создают уютный, комфортный интерьер в светлых тонах. В нем много чистых, слегла выбеленных, будто поеденных морской солью цветов», -рассказывает Марина Шляхова.

Mid-century modern — интерьерные элементы из 50−70 годов: мебель на тонких ножках, яркие цвета и ковры.

Дизайн Анастасии Гончаровой. Предоставлено altapress.ru.

Американский — свободное светлое пространство, массивная функциональная мебель, освещение, разделенное по зонам.

Материалы

Декоративная штукатурка из эпоксидной смолы. Модники не стремятся полностью выкладывать ванные комнаты плиткой. Анастасия Гончарова рассказывает: «Востребована декоративная штукатурка. Есть прекрасная на основе эпоксидной смолы, абсолютно водонепроницаемая, гладкая, без швов».

Каменно-полимерная плитка. «Шикарный материал. По теплоизоляции — как дерево, по гидроизоляции — как плитка, швов практически нет. Обрезанный край стык в стык ставишь — замок выкладывается. Можно спокойно в ванной или на кухне как фартук использовать. Единственный минус — дорого», — объясняет Анастасия.

Дизайн Марины Шляховой. Предоставлено altapress.ru.

Цвета

Пастельные, природные землистые, приглушенные голубые и синие оттенки. Акцентные цвета: желтый, лавандовый.

Антитренды

Гарнитуры

Это касается как стеночек, дивана с креслами из «одного набора», так и осветительных приборов. Современный гарнитур состоит из элементов, которые могут отличатся друг от друга как цветом, так и материалом.

Дома у экс-главы ГИБДД Ставрополья. sledcom.ru

Цветастые потолки

Гипсокартонные волны всех цветов радуги или напечатанные облака-цветочки на глянцевом натяжном потолке — китч.

Репродукции

Никаких «Мишек в сосновом лесу». Гораздо лучше — сделать постер из рисунка своего ребенка. «Сейчас мы стремимся к авторским вещам. Даже в мелочах: допустим, фурнитура на дверях в квартире у тебя стандартная, а одну ручку ты сам придумал и сделал», — объясняет Анастасия Гончарова.

Алтапресс