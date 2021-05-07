Алтапресс: Столичный размах. Сравниваем дорогущие квартиры в потрясающих местах Москвы и Барнаула

Жилыми «квадратами» тоже можно мериться. У двух столиц оказалось много общего. Рублевка, центральная площадь, здание правительства и набережная есть в каждой из них. И пусть наша площадь не Красная, зато не менее дорогая. Здесь сложно найти дешевый вариант жилья даже во вторичке. Мы выбрали самые знаковые места Москвы и Барнаула и сравнили цены, квадратные метры и вид из окна.

Коллаж. Московский Кремль и барнаульский Дом под шпилем. pixabay.com, Анна Зайкова.

Красная площадь и площадь Октября

Москва

Цена — 324,13 млн рублей

Общая площадь — 168,5 кв. м

Количество комнат — 3

Адрес — ул. Охотный Ряд , 2

Трехкомнатная квартира, из окон которой видны маковки Кремля, находится на Манежной площади. За 300 с лишним миллионов рублей будущий владелец получит видовые апартаменты на девятом этаже Four Seasons Hotel Moscow (раньше здесь размещалась гостиница «Москва»).

Трехкомнатная квартира за 324,13 млн рублей на ул. Охотный Ряд, 2 в Москве. «Яндекс. Недвижимость».

Согласно информации портала «Яндекс. Недвижимость» квартира пустая и требует дополнительных вложений в ремонт. У нее свободная планировка. Здесь можно оборудовать просторную кухню-гостиную, две спальни, в каждой из которых будет своя уборная.

В придачу к элитной квартире покупатель получит обслуживание сети отелей Four Seasons. А вот за машино-место придется дополнительно раскошелиться.

Барнаул

Трешка за 4,1 млн рублей, расположенная на пр. Калинина, 4 в Барнауле. «Циан».

Цена — 4,1 млн рублей

Общая площадь — 71 кв. м

Количество комнат — 3

Адрес — пр. Калинина , 4

Окна барнаульского трехкомнатного аналога с сайта «Циан» выходят на площадь Октября. Отсюда открывается красивый вид не только на знаковое место, но и на памятник переселенцам на Алтай. Трешка находится на четвертом этаже кирпичного дома.

В ней недавно сделан качественный ремонт, заменена проводка, установлена новая входная дверь. Есть большая кладовая. А вот балкона в квартире нет. Но внутренний двор огорожен, на входе установлен шлагбаум.

Рублевское дорого-богато

Москва

Цена — 100 млн рублей

Общая площадь — 240 кв. м

Количество комнат — многокомнатная

Адрес — Рублевское шоссе , 26 , к. 4

Данный московский экземпляр за 100 млн рублей с сайта «Циан» оказался настолько потрясающим, что автор объявления даже не смог подсчитать количество комнат.

Московская квартира за 100 млн рублей на Рублевском шоссе, 26 к. 4. «Циан».

В большой по квадратуре квартире сделан дизайнерский ремонт. Благодаря панорамным окнам с десятого этажа (и это хорошо видно на фотографиях) открывается красивый вид на другие высотки.

В квартире просторная гостиная с эркерным окном и проходом в кабинет, две детские спальни с отдельной игровой зоной и своей уборной, мастер-спальня, холл, кухня-столовая с балконом, гостевой туалет, постирочная.

Из дополнительных плюсов — входная группа со встроенными шкафами и фресками на стенах, а главное — два машино-места на отапливаемом подземном паркинге.

Барнаул

Квартира на Змеиногорском тракте, 104П/11 в Барнауле, которая стоит 11,85 млн рублей. «Циан».

Цена — 11,85 млн рублей

Общая площадь — 118,5 кв. м

Количество комнат — 4

Адрес — Змеиногорский тракт , 104-п/11

Стоимость недвижимости в московской Рублевке, как и сказочное богатство ее обитателей, давно стали притчей во языцех. Часто элитные районы в других городах тоже получают «денежное» имя. И краевая столица не стала исключением.

Например, своего часа ждет современная квартира на Змеиногорском тракте, неподалеку от жилого комплекса «Три фонтана». Окна элитной недвижимости выходят также на другие высотки, но, в отличие от московского аналога, отсюда виден еще и лес.

В квартире сделан современный ремонт. На стенах — декоративная штукатурка. Кухонная мебель, обеденная зона, шкафы, комоды и гардеробная изготовлены из массива дерева. Кстати, четырешка продается максимально укомплектованной.

Дом Правительства России и администрация Алтайского края

Москва

Цена — 35 млн рублей

Общая площадь — 88,1 кв. м

Количество комнат — 3

Адрес — ул. Рочдельская , 11/5

Квартира в «сталинке» за 35 млн рублей, которая находится у Дома Правительства в Москве. «Авито».

Окна квартиры за 35 млн рублей с сайта «Авито» выходят прямо на здание правительства России. Сама же трешка находится в кирпичной «сталинке» 1956 года постройки. Высота потолков здесь больше трех метров. В квартире две изолированные комнаты, одна соединена с коридором (в виде большого холла) и два санузла.

Из приятных бонусов — бойлер на случай отключения горячей воды, паркетный пол из дуба, гардеробная и новые алюминиевые розетки. Рядом с домом находится набережная Москвы реки, парк «Красная Пресня», школы, гимназия, детские сады, кафе и т. д.

Барнаул

Барнаульская четырешка за 7,9 млн рублей, расположенная в доме на ул. Шевченко, 52-а «Авито».

Цена — 7,9 млн рублей

Общая площадь — 134 кв. м

Количество комнат — 4

Адрес — ул. Шевченко , 52-а

В непосредственной близости от правительства Алтайского края нет такого количества жилых домов, как вокруг федерального аналога. Они расположились по периметру большого административного квадрата, где находятся региональная администрация, театр драмы, корпуса АлтГУ и две площади — Советов и им. Сахарова.

Из многочисленных вариантов под наши критерии подошла только одна квартира, на ул. Шевченко, 52-а. Ее окна выходят на фонтан. Отсюда открываться боковой вид и на здание краевого правительства.

Кстати, неплохой вариант для тех, кто хотел бы жить в центре Барнаула с комфортом. За почти 8 млн рублей будущий владелец получит четырешку общей площадью 134 кв. м в кирпичном доме.

Храм Христа Спасителя и Покровский собор

Москва

Цена — 250 млн рублей

Общая площадь — 272 кв. м

Количество комнат — многокомнатная

Адрес — пер. Пожарский , 8

Столица России бьет все рекорды по размаху и шику на рынке недвижимости. И даже близость оплота духовности не усмиряет москвичей в стремлении к дорогому и богатому жилью за баснословные для Барнаула деньги.

Многоуровневый панорамный пентхаус за 250 млн рублей у Храма Христа Спасителя. «Циан». Многоуровневый панорамный пентхаус за 250 млн рублей у Храма Христа Спасителя. «Циан».

Мы нашли панорамный пентхаус с обзорной площадкой, расположенный неподалеку от храма Христа Спасителя. Собственно, на него и выходят окна четырехуровневой квартиры. Отсюда открывается панорамный вид практически на весь центр Москвы. Объявление размещено на «Циан».

Элитная недвижимость состоит из трех жилых этажей и узаконенной кровли. В квартире сделан ремонт. Проект дизайна разрабатывался английским бюро Gumuchdjian Architects.

Барнаул

Квартира за 1 млн рублей в деревянном двухэтажном доме, окна которой выходят на Покровский собор в Барнауле. «Авито».

Цена — 1 млн

Общая площадь — 53 кв. м.

Количество комнат — 3

Адрес — ул. Никитина , 162

В краевой столице рядом с главным православным храмом нашлась только одна квартира в продаже, на «Авито». Это трешка в деревянном двухэтажном доме с печным отоплением. Можно предположить, здесь как раз есть все условия для того, чтобы подумать о душе. В тому же окна выходят прямо на большой собор. При этом автор объявления не лукавит и сразу предупреждает потенциальных покупателей о том, что рядом возводят элитные многоэтажки, а это значит, что старенький домик могут рано или поздно снести.

Набережные двух столиц

Москва

Цена — 78 млн

Общая площадь — 105 кв. м

Количество комнат — 3

Адрес — Котельническая набережная , 1/15

Окна трешки в знаменитом доме на Котельнической набережной выходят не только на Кремль, но и на исторический центр столицы. А еще знаковое жилое здание находится на берегу Москвы-реки.

Квартира за 78 млн рублей, расположенная в знаменитом доме на Котельнической набережной в Москве. «Циан».

В квартире с сайта «Циан» большая прихожая с гардеробной комнатой, две изолированные спальни с балконами, кабинет и две уборные. Сделан дизайнерский ремонт. А главное, что благодаря запасному выходу в соседний подъезд, ее при желании можно разделить на два жилья.

Барнаул

Квартира за 12,5 млн рублей с панорамными окнами, выходящими на Обь в Барнауле. «Яндекс. Недвижимость».

Цена — 12,5 млн

Общая площадь — 130 кв. м

Количество комнат — 3

Адрес — ул. Приречная , 1

Берег Оби не может похвастаться знаменитыми хоромами, однако здесь тоже есть не менее соблазнительные варианты. Да, без вида на Кремль, но с панорамными окнами, выходящими на реку.

В квартире, которая попадает под наши критерии, сделан красивый дизайнерский ремонт, есть две лоджии. А в перспективе у дома может появиться собственный благоустроенный пляж. Об это сказано в объявлении на портале «Яндекс. Недвижимость».

Спальные районы Москвы и Барнаула

Москва

Цена — 24,9 млн

Общая площадь — 81 кв. м

Количество комнат — 3

Адрес — Варшавское шоссе , 168

Подбирая локации квартир, мы не могли не сравнить недвижимость в спальных районах. Одним из наиболее популярных в столице России до сих пор остается Чертаново. Здесь журналисты altapress.ru отыскали красивую трешку с сайта «Циан» почти за 25 млн рублей.

Чертановская трешка за 24,9 млн рублей, расположенная на Варшавском шоссе, 168 в Москве. «Циан».

В ней три изолированные комнаты, просторная кухня, холл, две уборные, одну из которых можно оборудовать под гардероб. Благодаря панорамному остеклению лоджии в квартире много света. Нынешние хозяева готовы оставить покупателям всю мебель.

Что касается самого дома, то он находится в современном квартале Лесопарковый. В нем есть наземная парковка, подземный отапливаемый паркинг с кладовыми. На территории — аллеи для прогулок, места для отдыха, арт-объекты, детские и спортивные площадки и т. д.

Барнаул

Трехкомнатная квартира за 7 млн рублей на ул. Сергея Ускова, 25 в Барнауле. «Авито».

Цена — 7 млн

Общая площадь — 84 кв. м

Количество комнат — 3

Адрес — ул. Сергея Ускова , 25

В качестве ответа Москве мы выбрали развивающийся Индустриальный район. Ту часть, которую иногда называют Нью-Барнаул.

Здесь расположен дом с уютной и светлой трешкой с удобной планировкой за 7 млн рублей. Все комнаты изолированы, есть гардеробная и просторная ванная.

Все продумано до мелочей. Лоджия застеклена, в квартире остается вся обстановка и новая встроенная техника.

Район с развитой инфраструктурой, неподалеку не так давно была благоустроена прогулочная аллея.

Бонус. Выше смога , но по заоблачной цене

Огромная квартира в ЖК «Башня Федерация» за 2,6 млрд рублей. «Циан».

Жилому комплексу «Башня Федерация» нет аналогов в Барнауле. Пока этот один из самых высоких небоскребов России бьет все рекорды по стоимости квартир. Судя по подборке на «Циан», самая дешевая стоит чуть больше 31 млн рублей, а самая дорогая — 2,6 млрд. О ней и пойдет речь.

Общая площадь элитных апартаментов на 94-м этаже составляет более 2000 кв. м. Количество комнат не указано. Есть четыре уборные. Учитывая высоту, в ясную погоду отсюда можно разглядеть практически все достопримечательности Москвы.

К слову, до 94-го этажа не доходит смог, да и солнца здесь достаточно. Многие отмечают, что для московских зим характерна плотная облачность. Она образуется на высоте 300 метров, а квартира расположена на отметке 355 метров.

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Алтапресс