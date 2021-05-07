ГОРНЯК22 07.05.2021
Барнаул

Алтапресс: Столичный размах. Сравниваем дорогущие квартиры в потрясающих местах Москвы и Барнаула

Горняк22
8 часов Ago

Жилыми «квадратами» тоже можно мериться. У двух столиц оказалось много общего. Рублевка, центральная площадь, здание правительства и набережная есть в каждой из них. И пусть наша площадь не Красная, зато не менее дорогая. Здесь сложно найти дешевый вариант жилья даже во вторичке. Мы выбрали самые знаковые места Москвы и Барнаула и сравнили цены, квадратные метры и вид из окна.

Коллаж. Московский Кремль и барнаульский Дом под шпилем. pixabay.com, Анна Зайкова.

Красная площадь и площадь Октября

Москва

  • Цена — 324,13 млн рублей
  • Общая площадь — 168,5 кв. м
  • Количество комнат — 3
  • Адрес — ул. Охотный Ряд, 2

Трехкомнатная квартира, из окон которой видны маковки Кремля, находится на Манежной площади. За 300 с лишним миллионов рублей будущий владелец получит видовые апартаменты на девятом этаже Four Seasons Hotel Moscow (раньше здесь размещалась гостиница «Москва»).

Трехкомнатная квартира за 324,13 млн рублей на ул. Охотный Ряд, 2 в Москве.1 Трехкомнатная квартира за 324,13 млн рублей на ул. Охотный Ряд, 2 в Москве. «Яндекс. Недвижимость».

Согласно информации портала «Яндекс. Недвижимость» квартира пустая и требует дополнительных вложений в ремонт. У нее свободная планировка. Здесь можно оборудовать просторную кухню-гостиную, две спальни, в каждой из которых будет своя уборная.

В придачу к элитной квартире покупатель получит обслуживание сети отелей Four Seasons. А вот за машино-место придется дополнительно раскошелиться.

Барнаул

Трешка за 4,1 млн рублей, расположенная на пр. Калинина, 4 в Барнауле.2 Трешка за 4,1 млн рублей, расположенная на пр. Калинина, 4 в Барнауле. «Циан».

  • Цена — 4,1 млн рублей
  • Общая площадь — 71 кв. м
  • Количество комнат — 3
  • Адрес — пр. Калинина, 4

Окна барнаульского трехкомнатного аналога с сайта «Циан» выходят на площадь Октября. Отсюда открывается красивый вид не только на знаковое место, но и на памятник переселенцам на Алтай. Трешка находится на четвертом этаже кирпичного дома.

В ней недавно сделан качественный ремонт, заменена проводка, установлена новая входная дверь. Есть большая кладовая. А вот балкона в квартире нет. Но внутренний двор огорожен, на входе установлен шлагбаум.

Рублевское дорого-богато

Москва

  • Цена — 100 млн рублей
  • Общая площадь — 240 кв. м
  • Количество комнат — многокомнатная
  • Адрес — Рублевское шоссе, 26, к. 4

Данный московский экземпляр за 100 млн рублей с сайта «Циан» оказался настолько потрясающим, что автор объявления даже не смог подсчитать количество комнат.

Московская квартира за 100 млн рублей на Рублевском шоссе, 26 к. 4.3 Московская квартира за 100 млн рублей на Рублевском шоссе, 26 к. 4. «Циан».

В большой по квадратуре квартире сделан дизайнерский ремонт. Благодаря панорамным окнам с десятого этажа (и это хорошо видно на фотографиях) открывается красивый вид на другие высотки.

В квартире просторная гостиная с эркерным окном и проходом в кабинет, две детские спальни с отдельной игровой зоной и своей уборной, мастер-спальня, холл, кухня-столовая с балконом, гостевой туалет, постирочная.

Из дополнительных плюсов — входная группа со встроенными шкафами и фресками на стенах, а главное — два машино-места на отапливаемом подземном паркинге.

Барнаул

Квартира на Змеиногорском тракте, 104П/11 в Барнауле, которая стоит 11,85 млн рублей.4 Квартира на Змеиногорском тракте, 104П/11 в Барнауле, которая стоит 11,85 млн рублей. «Циан».

  • Цена — 11,85 млн рублей
  • Общая площадь — 118,5 кв. м
  • Количество комнат — 4
  • Адрес — Змеиногорский тракт, 104-п/11

Стоимость недвижимости в московской Рублевке, как и сказочное богатство ее обитателей, давно стали притчей во языцех. Часто элитные районы в других городах тоже получают «денежное» имя. И краевая столица не стала исключением.

Например, своего часа ждет современная квартира на Змеиногорском тракте, неподалеку от жилого комплекса «Три фонтана». Окна элитной недвижимости выходят также на другие высотки, но, в отличие от московского аналога, отсюда виден еще и лес.

В квартире сделан современный ремонт. На стенах — декоративная штукатурка. Кухонная мебель, обеденная зона, шкафы, комоды и гардеробная изготовлены из массива дерева. Кстати, четырешка продается максимально укомплектованной.

Дом Правительства России и администрация Алтайского края

Москва

  • Цена — 35 млн рублей
  • Общая площадь — 88,1 кв. м
  • Количество комнат — 3
  • Адрес — ул. Рочдельская, 11/5

Квартира в &quot;сталинке&quot; за 35 млн рублей, которая находится у Дома Правительства в Москве.5 Квартира в «сталинке» за 35 млн рублей, которая находится у Дома Правительства в Москве. «Авито».

Окна квартиры за 35 млн рублей с сайта «Авито» выходят прямо на здание правительства России. Сама же трешка находится в кирпичной «сталинке» 1956 года постройки. Высота потолков здесь больше трех метров. В квартире две изолированные комнаты, одна соединена с коридором (в виде большого холла) и два санузла.

Из приятных бонусов — бойлер на случай отключения горячей воды, паркетный пол из дуба, гардеробная и новые алюминиевые розетки. Рядом с домом находится набережная Москвы реки, парк «Красная Пресня», школы, гимназия, детские сады, кафе и т. д.

Барнаул

Барнаульская четырешка за 7,9 млн рублей, расположенная в доме на ул. Шевченко, 52-а6 Барнаульская четырешка за 7,9 млн рублей, расположенная в доме на ул. Шевченко, 52-а «Авито».

  • Цена — 7,9 млн рублей
  • Общая площадь — 134 кв. м
  • Количество комнат — 4
  • Адрес — ул. Шевченко, 52-а

В непосредственной близости от правительства Алтайского края нет такого количества жилых домов, как вокруг федерального аналога. Они расположились по периметру большого административного квадрата, где находятся региональная администрация, театр драмы, корпуса АлтГУ и две площади — Советов и им. Сахарова.

Из многочисленных вариантов под наши критерии подошла только одна квартира, на ул. Шевченко, 52-а. Ее окна выходят на фонтан. Отсюда открываться боковой вид и на здание краевого правительства.

Кстати, неплохой вариант для тех, кто хотел бы жить в центре Барнаула с комфортом. За почти 8 млн рублей будущий владелец получит четырешку общей площадью 134 кв. м в кирпичном доме.

Храм Христа Спасителя и Покровский собор

Москва

  • Цена — 250 млн рублей
  • Общая площадь — 272 кв. м
  • Количество комнат — многокомнатная
  • Адрес — пер. Пожарский, 8

Столица России бьет все рекорды по размаху и шику на рынке недвижимости. И даже близость оплота духовности не усмиряет москвичей в стремлении к дорогому и богатому жилью за баснословные для Барнаула деньги.

Многоуровневый панорамный пентхаус за 250 млн рублей у Храма Христа Спасителя.7 Многоуровневый панорамный пентхаус за 250 млн рублей у Храма Христа Спасителя. «Циан». Многоуровневый панорамный пентхаус за 250 млн рублей у Храма Христа Спасителя.8 Многоуровневый панорамный пентхаус за 250 млн рублей у Храма Христа Спасителя. «Циан».

Мы нашли панорамный пентхаус с обзорной площадкой, расположенный неподалеку от храма Христа Спасителя. Собственно, на него и выходят окна четырехуровневой квартиры. Отсюда открывается панорамный вид практически на весь центр Москвы. Объявление размещено на «Циан».

Элитная недвижимость состоит из трех жилых этажей и узаконенной кровли. В квартире сделан ремонт. Проект дизайна разрабатывался английским бюро Gumuchdjian Architects.

Барнаул

Квартира за 1 млн рублей в деревянном двухэтажном доме, окна которой выходят на Покровский собор в Барнауле.9 Квартира за 1 млн рублей в деревянном двухэтажном доме, окна которой выходят на Покровский собор в Барнауле. «Авито».

  • Цена — 1 млн
  • Общая площадь — 53 кв. м.
  • Количество комнат — 3
  • Адрес — ул. Никитина, 162

В краевой столице рядом с главным православным храмом нашлась только одна квартира в продаже, на «Авито». Это трешка в деревянном двухэтажном доме с печным отоплением. Можно предположить, здесь как раз есть все условия для того, чтобы подумать о душе. В тому же окна выходят прямо на большой собор. При этом автор объявления не лукавит и сразу предупреждает потенциальных покупателей о том, что рядом возводят элитные многоэтажки, а это значит, что старенький домик могут рано или поздно снести.

Набережные двух столиц

Москва

  • Цена — 78 млн
  • Общая площадь — 105 кв. м
  • Количество комнат — 3
  • Адрес — Котельническая набережная, 1/15

Окна трешки в знаменитом доме на Котельнической набережной выходят не только на Кремль, но и на исторический центр столицы. А еще знаковое жилое здание находится на берегу Москвы-реки.

Квартира за 78 млн рублей, расположенная в знаменитом доме на Котельнической набережной в Москве.10 Квартира за 78 млн рублей, расположенная в знаменитом доме на Котельнической набережной в Москве. «Циан».

В квартире с сайта «Циан» большая прихожая с гардеробной комнатой, две изолированные спальни с балконами, кабинет и две уборные. Сделан дизайнерский ремонт. А главное, что благодаря запасному выходу в соседний подъезд, ее при желании можно разделить на два жилья.

Барнаул

Квартира за 12,5 млн рублей с панорамными окнами, выходящими на Обь в Барнауле.11 Квартира за 12,5 млн рублей с панорамными окнами, выходящими на Обь в Барнауле. «Яндекс. Недвижимость».

  • Цена — 12,5 млн
  • Общая площадь — 130 кв. м
  • Количество комнат — 3
  • Адрес — ул. Приречная, 1

Берег Оби не может похвастаться знаменитыми хоромами, однако здесь тоже есть не менее соблазнительные варианты. Да, без вида на Кремль, но с панорамными окнами, выходящими на реку.

В квартире, которая попадает под наши критерии, сделан красивый дизайнерский ремонт, есть две лоджии. А в перспективе у дома может появиться собственный благоустроенный пляж. Об это сказано в объявлении на портале «Яндекс. Недвижимость».

Спальные районы Москвы и Барнаула

Москва

  • Цена — 24,9 млн
  • Общая площадь — 81 кв. м
  • Количество комнат — 3
  • Адрес — Варшавское шоссе, 168

Подбирая локации квартир, мы не могли не сравнить недвижимость в спальных районах. Одним из наиболее популярных в столице России до сих пор остается Чертаново. Здесь журналисты altapress.ru отыскали красивую трешку с сайта «Циан» почти за 25 млн рублей.

Чертановская трешка за 24,9 млн рублей, расположенная на Варшавском шоссе, 168 в Москве.12 Чертановская трешка за 24,9 млн рублей, расположенная на Варшавском шоссе, 168 в Москве. «Циан».

В ней три изолированные комнаты, просторная кухня, холл, две уборные, одну из которых можно оборудовать под гардероб. Благодаря панорамному остеклению лоджии в квартире много света. Нынешние хозяева готовы оставить покупателям всю мебель.

Что касается самого дома, то он находится в современном квартале Лесопарковый. В нем есть наземная парковка, подземный отапливаемый паркинг с кладовыми. На территории — аллеи для прогулок, места для отдыха, арт-объекты, детские и спортивные площадки и т. д.

Барнаул

Трехкомнатная квартира за 7 млн рублей на ул. Сергея Ускова, 25 в Барнауле.13 Трехкомнатная квартира за 7 млн рублей на ул. Сергея Ускова, 25 в Барнауле. «Авито».

  • Цена — 7 млн
  • Общая площадь — 84 кв. м
  • Количество комнат — 3
  • Адрес — ул. Сергея Ускова, 25

В качестве ответа Москве мы выбрали развивающийся Индустриальный район. Ту часть, которую иногда называют Нью-Барнаул.

Здесь расположен дом с уютной и светлой трешкой с удобной планировкой за 7 млн рублей. Все комнаты изолированы, есть гардеробная и просторная ванная.

Все продумано до мелочей. Лоджия застеклена, в квартире остается вся обстановка и новая встроенная техника.

Район с развитой инфраструктурой, неподалеку не так давно была благоустроена прогулочная аллея.

Бонус. Выше смога, но по заоблачной цене

Огромная квартира в ЖК &quot;Башня Федерация&quot; за 2,6 млрд рублей.14 Огромная квартира в ЖК «Башня Федерация» за 2,6 млрд рублей. «Циан».

Жилому комплексу «Башня Федерация» нет аналогов в Барнауле. Пока этот один из самых высоких небоскребов России бьет все рекорды по стоимости квартир. Судя по подборке на «Циан», самая дешевая стоит чуть больше 31 млн рублей, а самая дорогая — 2,6 млрд. О ней и пойдет речь.

Общая площадь элитных апартаментов на 94-м этаже составляет более 2000 кв. м. Количество комнат не указано. Есть четыре уборные. Учитывая высоту, в ясную погоду отсюда можно разглядеть практически все достопримечательности Москвы.

К слову, до 94-го этажа не доходит смог, да и солнца здесь достаточно. Многие отмечают, что для московских зим характерна плотная облачность. Она образуется на высоте 300 метров, а квартира расположена на отметке 355 метров.

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Алтапресс

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