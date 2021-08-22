Алтапресс: Жители Барнаула смогут бесплатно сходить в кинотеатр

Алтайский край принял участие во всероссийской акции «Ночь в кино — 2021». И теперь жители региона смогут бесплатно посмотреть ряд отечественных фильмов. Об этом сообщает «МК», ссылаясь на пресс-службу краевого минкульта.

Кинотеатр. unsplash.com

В частности, через неделю — 28 августа — ценители кино смогут попасть на три российских фильма: «Конек-Горбунок», «Пальма» и «Огонь».

Для них будут открыты кинотеатры «Пионер» и «Премьера» в Барнауле, киносеть «КиноМир» в краевой столице и Бийске, кинозалы в селах Кулунда, Поспелиха, Романово, Благовещенка, Родино, Ключи, Завьялово, Смоленское. А также кинотеатры в Алейске, Славгороде, Змеиногорске, Заринске, Яровом и Камне-на-Оби.

Пригласительный билет можно получить в кассах кинотеатрах. Там же появится и расписание бесплатных сеансов.

Алтапресс