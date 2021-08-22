Алтапресс: В Барнауле погибла женщина, выпавшая из окна высотки

В краевой столице после падения из окна 23-го этажа дома на ул. Пролетарская, 165 погибла 43-лтняя женщина.

Женщина, насилие. СС0

О трагедии стало известно из telegram-канала «В курсе 22». О причинах случившегося не сообщались. Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что 8 августа из окна квартиры на пятом этаже дома на ул. Воровского, 106-а выпал восьмилетний мальчик. Он упал в клумбу. Проходящая мимо соседка оказала первую помощь и вызвала скорую.

Алтапресс