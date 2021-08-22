Алтапресс: Жители Рубцовска ищут родственников «путешественника» из Барнаула

Подписчик сообщества «Инцидент. Рубцовск» рассказал на странице паблика о поиске родственников 52-летнего мужчины, приехавшего в алтайский город на попутке из Барнаула. Сейчас «путешественник» живет на остановке.

Путешествие. Автостоп. pixabay.com.

В Рубцовск мужчина прибыл на попутке, и уже неделю живет на остановке.

Подписчику паблика Алексею удалось выяснить имя автостопщика. Его зовут Иван Робертович Функ. Мужчина рассказал, что у него есть дочь и сын, которые живут в Безрукавке. Поиск родственников ничего не дал.

Мужчина, живущий на остановке в Рубцовске. «Инцидент. Рубцовск».

Неравнодушные надеются, что «путешественника» узнает кто-нибудь из родных.

Алтапресс