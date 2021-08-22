ГОРНЯК22 22.08.2021
Барнаул

Алтапресс: Задержаны «грабители века», похитившие золото через дыру в стене ТЦ «Лето» в Барнауле

Горняк22
12 часов Ago

Воришек нашли в Новосибирске. Трое из них уже задержаны, один до сих пор остается на свободе, сообщает Barnaul 22.

Воры проделали дыру в стене барнаульского ТЦ. https://t.me/u_crimes_brn

Отмечается, что молодые люди были в той же одежде, что и во время ограбления, когда они попали в объектив камеры видеонаблюдения.

Напомним, в начале июля этого года неизвестные проделали дыру в стене торгового центра «Лето» и влезли в ювелирный отдел. Оттуда они вынесли золотые украшения, стоимостью в шесть миллионов рублей. Из-за необычного и смелого способа реализации, случай получил негласное название «ограбление века».

Кстати, награбленное полицейские так и не нашли. Следователи считают, что молодые люди не выдадут местонахождение своей добычи, ведь это никак не повлияет на их приговор.

При этом, известно, что золото не было застраховано. А во время ограбления сигнализация в магазине не сработала.

Есть основания полагать, что воришки действовали по чьей-то наводке.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Жители Рубцовска ищут родственников «путешественника» из Барнаула

Алтапресс: Жители Рубцовска ищут родственников «путешественника» из Барнаула

Горняк22
12 часов Ago
Подписчик сообщества «Инцидент. Рубцовск» рассказал на странице паблика о поиске родственников 52-летнего мужчины, приехавшего в алтайский город на попутке из Барнаула. Сейчас «путешественник» живет на остановке....
Алтапресс: Коронавирус пока не сдает позиции в Алтайском крае: 270 новых случаев за сутки

Алтапресс: Коронавирус пока не сдает позиции в Алтайском крае: 270 новых случаев за сутки

Горняк22
12 часов Ago
Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией, по сравнению с прошедшими сутками, не ослабевает. На сегодняшний день выявлено 270 случаев (сутки назад было 268 заболевших). При...
Алтапресс: В Барнауле «заминировали» торговый центр Plaza, и еще несколько зданий

Алтапресс: В Барнауле «заминировали» торговый центр Plaza, и еще несколько зданий

Горняк22
12 часов Ago
В краевой столице вновь появились сообщения о предполагаемом минировании зданий. На этот раз были оцеплены торгово-офисный центр Plaza на пр. Красноармейском, 25, где располагается...
Алтапресс: Потепление продолжается. Алтайский край живет в объятиях мягкой августовской погоды

Алтапресс: Потепление продолжается. Алтайский край живет в объятиях мягкой августовской погоды

Горняк22
12 часов Ago
Благоприятная погода, установившаяся в Алтайском крае во второй половине текущей недели, продолжается. Дорога в лесу. Лето. Тепло. СС0 Днем 22 августа в регионе будет...

Читать по теме:

ВТОПЕ: