ГОРНЯК22 22.08.2021
Барнаул

Алтапресс: Потепление продолжается. Алтайский край живет в объятиях мягкой августовской погоды

Горняк22
12 часов Ago

Благоприятная погода, установившаяся в Алтайском крае во второй половине текущей недели, продолжается.

Дорога в лесу. Лето. Тепло. СС0

Днем 22 августа в регионе будет преимущественно без осадков. Температуры воздуха составят +21…+26 градусов.

Ветер северо-восточный 3−8 метров в секунду, местами по югу порывы до 13 метров.

В Барнауле также преимущественно без осадков. Днем в краевой столице будет +21…+23 градуса.

С началом новой недели в регионе станет еще теплее. В понедельник, 23 августа, воздух в крае прогреется до +27 градусов.

Алтапресс

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