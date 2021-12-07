Алтапресс: В Барнауле за 60 тыс. рублей в месяц сдается квартира в стиле лофт для ценителей обнаженной натуры и релакса

Объявление о сдаче в наем трехкомнатной элитной квартиры появилось на сайте «Авито». Недвижимость находится в центре краевой столицы, на ул. Пролетарская, 90. В ней есть зимний сад, еврокамин и сауна. Площадь недвижимости — 134 кв. м.

В центре Барнаула на ул. Пролетарская, 90 сдается квартира с еврокамином и зимним садом. "Авито".

По словам автора объявления, в квартире сделан дизайнерский ремонт по авторскому проекту архитектора эко-отеля «Алтика». Интерьер выполнен в стиле лофт. В каждой комнате установлен кондиционер. В зале — дизайнерский еврокамин.

«Трешка» отличается удобной планировкой. Помимо спален в ней есть гостиная с кухней, большая гардеробная с окном и входом в одну из комнат, ванная с окном, сауна, две застекленные лоджии. В зале стеклянный витраж с видом на зимний сад.

Для оформления одной из спален были использованы фотообои с черно-белым снимком, на котором изображена обнаженная женская фигура.

В центре Барнаула на ул. Пролетарская, 90 сдается квартира с еврокамином и зимним садом. «Авито».

«В доме всего пять квартир. Во дворе детская площадка, зона отдыха с беседкой и печью для шашлыков», — сказано в объявлении.

Квартиросъемщику придется дополнительно оплачивать коммунальные услуги, электричество, интернет и телефон. В среднем, расходы увеличатся на 5 тыс. рублей.

Алтапресс