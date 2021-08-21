ГОРНЯК22 21.08.2021
Барнаул

Алтапресс: Барнаульцы отметят День российского триколора без торжеств, но патриотично

Горняк22
12 часов Ago

В День Государственного флага России, 22 августа, для барнаульцев приготовили патриотические акции, флешмобы и онлайн-конкурсы. Массовых торжеств из-за коронавируса не будет, сообщили в администрации города.

Флаг России. CC0

В преддверии праздника горожанам предлагают проверить свои знания символики России, пройдя онлайн-тест из 30 вопросов, после чего можно скачать сертификат о прохождении тестинга.

Также проверить знание истории России, ее государственных символов, культуры и традиций можно будет на квизе «Моя страна возможностей». Он пройдет 22 августа в группе Краевого дворца молодежи Вконтакте. Нужно собрать команду от двух до четырех человек и заполнить заявку.

Краевой дворец молодежи также устраивает творческий конкурс «Немалая родина» и онлайн-флешмоб по исполнению песни группы «Любэ» «За тебя, Родина-мать».

В алтайском казино прошел концерт группы &quot;Любэ&quot;.1 В алтайском казино прошел концерт группы «Любэ». www.instagram.com/sharkovalisa

В День флага активисты молодежных организаций торжественно поднимут государственный флаг на набережной Оби, в «наиболее людных местах» будут раздавать трехцветные ленты.

В парке «Центральный» пройдет молодежный праздник с мастер-классами и флешмобами.

На спортивной площадке по ул. Декабристов, 6а среди детей и подростков, занимающихся в проекте «Летний дворовый инструктор», проведут турнир по мини-футболу, а на стадионе «Лабиринт» состоится спортивно-патриотическая программа для семейных команд, организованная при участии общественной организации «Много деток — хорошо».

Для интеллектуалов в филиалах Централизованной библиотечной системы Барнаула работают выставки, посвященные Дню флага. Там также предлагают викторины, интерактивные игры и обсуждения по истории и символике триколора.

Еще Барнаул присоединится к всероссийской хоровой акции. Она предполагает запись на видео исполнения хоровым коллективом Гимна России. Итогом станет видеоролик всероссийского исполнения Гимна хоровыми коллективами страны.

Ранее в мэрии рассказали, как пройдет День города.

Алтапресс

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