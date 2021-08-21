Алтапресс: Автоцистерна и пассажирский автобус столкнулись на оживленной улице в Барнауле

Столкновение пассажирского автобуса и автоцистерны произошло на улице Попова в Барнауле вечером 20 августа, сообщили в паблике «Инцидент Барнаул».

Автоцистерна и автобус столкнулись в Барнауле. vk.com/incident22.

Авария случилась недалеко от завода «Тейси».

«Произошло столкновение автобуса и седельного тягача с полуприцепом „цистерна“. По словам очевидца, перед ДТП водитель тягача проехал на красный свет светофора», — говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, что в ночь на 20 августа в самом центре Барнаула легковушка слетала с проезжей части проспекта Ленина и оказалось на аллее «лицом» к зданию краевого правительства.

Алтапресс