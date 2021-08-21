ГОРНЯК22 21.08.2021
Барнаул

Алтапресс: Скончался известный алтайский врач-кардиолог

Горняк22
12 часов Ago

18 августа ушел из жизни известный ученый, педагог, специалист в области кардиологии, терапии и кардиореабилитации, заслуженный врач России Герман Ефремушкин. Об этом сообщила пресс-служба минздрава Алтайского края. В октябре ему исполнился бы 91 год.

Профессор АГМУ Герман Ефремушкин. asmu.ru

Доктор начал трудиться в Алтайском государственном медицинском университете с 1970 года, где более 15 лет заведовал кафедрой терапии, написал 300 статей в высокорейтинговых журналах, шесть монографий и получил шесть патентов на изобретения.

Он долгое время возглавлял кардиологическую службу Алтайского края, активно создавал программу реабилитации больных инфарктом сельчан.

Герман Ефремушкин выучил несколько поколений алтайских врачей-кардиологов, более 50 докторов и кандидатов наук, успешно работающих не только в России, но за рубежом — в Германии, Израиле и Швеции.

До последнего дня он активно работал, успев подготовить к изданию свою последнюю монографию «Реабилитация в кардиологии», которую закончил около месяца назад.

Медицинское сообщество Алтайского края выражает соболезнования родным и близким Германа Георгиевича.

Алтапресс

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